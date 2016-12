Annonce

Programme

Lundi 5 décembre 2016 à 16h

à la Maison de l’Orient (Salle Reinach), entrée 86 rue Pasteur, 69007 Lyon.

[Conférence] Alexandre. Exégèse des lieux communs, par Pierre Briant (Collège de France)

À l’occasion de la parution du dernier ouvrage de Pierre Briant consacré à Alexandre le Grand et sa réception aujourd’hui, Antiquipop vous propose une rencontre-conférence avec l’auteur.

Lire une présentation du livre par son auteur : http://cvuh.blogspot.fr/

Résumé : Est-il encore nécessaire et utile de parler d’Alexandre le Grand, alors même que le rythme et l’ampleur des publications qui lui sont consacrées paraissent incontrôlables ? Le moment est venu, non pas tant de faire un bilan des connaissances que de proposer une réflexion sur les manières variées et contradictoires selon lesquelles, au cours des siècles, de l’Islande à Java, ont été échafaudées, contestées, déconstruites et reconstruites les images et interprétations sur lesquelles les historiens continuent de se disputer et leurs lecteurs de rêver. On ne sera donc pas désarçonné de voir fleurir, dans cette analyse critique des lieux communs et de leurs usages selon les époques, des entrées telles que Croisade, Mission civilisatrice, Maison de Bourgogne, Heavy Metal, Mali ou encore Napoléon. Chacune traite de la mémoire d’Alexandre et de ses différentes strates, manifestations et instrumentalisations au cours des siècles, d’Est en Ouest et du Couchant au Levant.

Jeudi 19 janvier à 18h

à la Librairie Terre des Livres, 86 rue de Marseille, 69007 Lyon.

[Conférence] L’Antiquité dans l’univers du bodybuilding : une injonction à quelle(s) virilité(s) ?, par Nadège Wolff (ENS-Lyon)

Face à un sentiment de « crise de la masculinité » (Jean-Jacques Courtine) qui irait de pair avec l’avènement du féminisme dans les sociétés occidentales, la tendance actuelle est au questionnement sur ce qui fait l’homme. L’Histoire de la virilité publiée aux éditions du Seuil en 2011 se fait le reflet de ces interrogations qui agitent plus particulièrement la gent masculine elle-même, à une époque où l’évidence du « sexe fort » n’en est plus une.

Selon une vision patriarcale et un brin machiste, une certitude se dessine : au commencement était le muscle. Un certain fonds légendaire voudrait établir une équation immémorielle de la masculinité et de la musculature, gage de force, d’autorité et donc de virilité. Les modèles qui alimentent cette vision sont pour la plupart issus de l’Antiquité : au premier chef Hercule, ancêtre de Maciste, Tarzan, Superman et autres Monsieur Muscle à venir. Le modèle spartiate est également pourvoyeur d’un idéal d’hypervirilité qui incite des milliers de jeunes gens à se rendre à la salle pour obtenir un jour des pectoraux et des abdominaux dignes du Léonidas présenté à l’écran dans le film 300.

L’Antiquité irrigue l’univers du body-building, transformant de jeunes hommes musculeux et luisant d’huile en gladiateurs des temps modernes. Cette présence de l’Antique n’est pas une nouveauté : introduite par l’avènement du culturisme dans les années 1930, elle est passée naturellement par le filtre du fascisme, soucieux de bâtir une génération d’hommes hypervirils à la force quasiment mécanique. De nos jours, Hercule et Sparte demeurent l’horizon de référence des bodybuilders, mais avec une conception de la virilité qui est toute aussi construite que leur corps, dans un sentiment paradoxal que cette surenchère musculaire traduit davantage une peur de l’impuissance masculine, et en s’adaptant parfois aux codes de la culture gay.

Jeudi 9 février à 18h

à Trollune, 6 rue Chalopin, 69007 Lyon.

Mercredi 8 février à 17h30

à Lyon 2, salle de conférence du bât. ICOM (campus de Bron), dans le cadre de Gamagora.

[Conférence] Game of Rome, par Laury-Nuria André

Antiquipop vous propose de découvrir avec Laury-Nuria André, docteur de l’ENS de Lyon, les conclusions de son ouvrage dédié à la présence de l’Antiquité dans les jeux vidéo.

Que regardons-nous, lorsque, avatars d’un jeu vidéo antiquisant, nous observons l’ensemble des paysages et décors qui servent d’écrin à l’action vidéoludique ? De quelle nature relève ce « quelque chose d’antique » ? De quel référent s’agit-il ? De l’Antiquité, il en sera question tout au long de notre réflexion. Elle est la figure du désir et de l’absence. Elle est ruine, abandon, oubli, mort. Mais elle est aussi résistance, lutte contre l’oubli. Pourquoi les jeux vidéo ? Parce qu’en s’emparant de la culture antique, ils (re)dessinent les contours d’un héritage qui se singularise car « [il] n’est précédé d’aucun testament » (René Char). Cette réception de l’Antiquité est le propre de notre société car, du fait de sa nature médiumique, le jeu vidéo donne une version autre de l’Antiquité : en interrogeant cet autre, on voit émerger une esthétique vidéoludique et une poétique de la réception.

Jeudi 23 mars à 18h

au Café de la Cloche, 4 Rue de la Charité, 69002 Lyon.

[Conférence] Le storytelling antique des marques : archéologie du supermarché, par Robert Delord (Arrête ton char)

En passant en revue un grand nombre de noms et logotypes de marques et de produits, on constate qu’une fois franchi le seuil des temples de la consommation de nos super et hypermarchés, si le quidam se laisse charmer par les Sirènes du marketing et passe illico et sine die à l’acte d’achat, c’est souvent parce que ces dernières ont un accent antique…

Comme le montrent l’étymologie et la symbolique, l’utilisation du latin, du grec, ou de références variées à l’Antiquité, peuvent encore, au XXIème siècle, permettre aux publicitaires de donner une image positive de leur produit, de façon plus ou moins consciente chez le consommateur.

Samedi 15 avril à 15h

[Conférence] La plastique des héros : corps et Antiquité dans la culture de masse contemporaine

au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, RD 386, 69560 Saint-Romain-en-Gal.

La publicité des années 2000 et 2010 fait la part belle à l’Antiquité, qu’elle soit égyptienne, grecque et romaine.

Tous les trentenaires se souviennent des gladiatrices Beyoncé, Pink et Britney Spears buvant du Pepsi dans un Colisée en folie, les adolescents d’aujourd’hui sont plus sensibles au charme antique des égéries de Paco Rabanne (Invictus et Olympéa) ou de Kouros. À quelques exceptions près, le centre d’attention de ces publicités est, outre le produit vendu, la plastique de ses acteurs. Quelle est l’histoire de ces corps de marbres ? Comment le canon actuel s’est-il construit ?

Le 26 avril à 12h30

dans la Salle du Président (au dessus du resto-U du campus de Lyon 2 – Bron).

Le 24 mai à 18h

au Café de la Cloche, 4 Rue de la Charité, 69002 Lyon.

[Conférence] À la table des anciens : l’alimentation antique, entre fantasme et réalité, par Dimitri Tilloi-D’Ambrosi (Lyon 3)

L'alimentation des Anciens suscite aujourd’hui une véritable curiosité, comme en témoignent de nombreux livres reconstituant les recettes antiques. Ce thème évoque bien souvent dans l’imaginaire collectif les banquets romains sans fin, où le vin coule à flots et où tous les excès sont permis, ou encore les Gaulois rassemblés en banquet pour manger du sanglier au cœur des forêts.

La culture populaire véhicule ces clichés relatifs à l’alimentation des Anciens, construisant une véritable mythologie, dont la réalité des pratiques est bien éloignée.

Le 9 juin

au Cinéma UGC Confluence (voir le site internet de l’association pour les précisions)

[Cinéma] Wonder Woman

Wonder Woman, princesse des Amazones entraînée au cœur de la deuxième guerre mondiale, fait enfin l’objet d’un long-métrage hollywoodien moderne, qui plus est réalisé par une femme. Antiquipop vous propose de venir voir le film au cinéma en compagnie des membres de l’association avant d’échanger à son propos autour d’un verre.

Avant Wonder Woman, il y avait Diana, princesse des Amazones, formée pour être une guerrière invincible. Élevée sur une île reculée, Diana quitte son foyer quand un pilote américain se crashe sur leurs rivages et parle d’un conflit massif qui fait rage dans le monde extérieur, convaincue qu’elle peut stopper la menace. Combattant aux côtés de cet homme dans une guerre qui doit mettre fin à toutes les guerres, Diana va découvrir l’étendue de ses pouvoirs… et son vrai destin.

Juin à septembre 2017

voir le détail sur la page facebook du musée, RD 386, 69560 Saint-Romain-en-Gal.

[Exposition] Collaboration avec le musée gallo-romain pour l’exposition sur la gladiature

Antiquipop et le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal collaborent pour vous offrir une vision complète de ce métier dangereux ! Aux côtés du matériel antique, vous pourrez ainsi admirer des planches de BD originales et des objets issus de la culture populaire contemporaine !

Événements organisés par Fabien Bièvre-Perrin (fabien.bievre-perrin@mom.fr)