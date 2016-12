Résumé

Animée par des chercheurs et des acteurs de terrain, cette journée de rencontres et d'échanges mettra en lumière la façon dont les étrangers ont pu être accueillis dans différents pays d'Europe aux XIXe et XXe siècles et comment ils ont contribué à la construction des sociétés actuelles. Cette dimension comparative, tant dans les différentes expériences nationales présentées que dans les temporalités, permettra d'éclairer et de mettre en perspective la situation actuelle de l’hospitalité et de réfléchir au récit à venir de cette histoire.