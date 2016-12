Résumé

Dans le contexte d’une globalisation néo-libérale et d’inégalités croissantes entre États-nations et au sein même de ces États, notamment dans les pays européens, les phénomènes migratoires constituent un enjeu de première importance que nous aborderons, ici, dans une perspective interdisciplinaire. Nous avons fait le choix de privilégier, lors de ces deux Journées, l’échelle micro, les « vies au singulier » de migrants, tout en insistant sur leur inscription dans un contexte historique et social donné. Ces journées d’étude ont ainsi pour ambition de contribuer à analyser différentes facettes des phénomènes migratoires à travers les regards croisés d’universitaires, de témoins ayant vécu la migration, d’acteurs de terrain et de représentants de pouvoirs publics ayant pour mission de « gérer » l’immigration et l’intégration.