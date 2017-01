Annonce

Norbert Elias (1897-1990) est considéré comme l’un des plus importants sociologues du vingtième siècle, à la faveur, notamment, de ses travaux sur le processus de civilisation et de ses réflexions critiques sur la dichotomie individu / société. Mais, du fait de sa trajectoire académique brisée par le nazisme et de la réception tardive de son œuvre, ses analyses dans le domaine de la sociologie de la connaissance et des sciences ont été faiblement débattues. En France, elles sont presque complètement ignorées. La publication de La Dynamique sociale de la conscience. Sociologie de la connaissance et des sciences (La Découverte,2016) permet cependant d’apprécier l’ampleur réelle de l’investissement du sociologue allemand dans l’étude des sciences et de la connaissance.

L’objectif de cette journée d’études sera double. Il s’agira, d’abord, de retracer l’histoire de cet investissement, inséparable, chez Elias, d’une réflexion plus générale sur la spécificité de la sociologie par rapport à la philosophie et à l’histoire. Il s’agira, ensuite, de profiter de sa position « dominée » et du caractère décalé de ses propositions pour éclairer l’émergence et le développement de la sociologie de la connaissance et des sciences entre les années 1920 et 1980.

19 janvier 2017

14H À16H

Ouverture par Antonella Romano (EHESS/CAK) et Laurent Willemez (Laboratoire Printemps, UVSQ/CNRS)

Wolf Feuerhahn (CNRS/CAK) et Marc Joly (Laboratoire Printemps,UVSQ/CNRS)

Reinhard Blomert (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung), Un projet de thèse d'Etat sur « les sciences dans la Florence de la Renaissance » sous la direction d'Alfred Weber

Wolf Feuerhahn (CNRS/CAK),Qu'est-ce qu'un « Wissenssoziolog » ?A propos de l'auto-étiquetage de Norbert Elias

Animation : Antonella Romano (EHESS/CAK)

16H À16H15 : Pause

16H15 À18H30

Richard Kilminster (University of Leeds),Norbert Elias and KarlMannheim: contrasting perspectives on the sociology of knowledge

Claire Pagès (Université François-Rabelais Tours),La théorie éliasienne dela connaissance, entre Hegel et Comte ?

(Université François-Rabelais Tours),La théorie éliasienne dela connaissance, entre Hegel et Comte ? Sabine Delzescaux (Université Paris Dauphine/LEGOS),La vocation desavant entre engagements et distanciations

Animation : Arnaud Saint-Martin (Laboratoire Printemps, UVSQ/CNRS

20 janvier 2017

9H À10H30

Stephen Mennell (University College Dublin),Norbert Elias and Karl Popper

(University College Dublin),Norbert Elias and Karl Popper Olivier Orain (CNRS/E.H.GO),Elias, lecteur de la controverseLakatos-Kuhn

Animation : Rafael Mandressi (CNRS/CAK)

10H30 À10H50 : Pause

10H50 À13H15

Florence Delmotte (FNRS/CReSPo),Science et politique. Les affinitésinattendues entre la vision éliasienne de l’histoire et le marxisme critique de Rosa Luxemburg

Animation : Morgan Jouvenet (Laboratoire Printemps, UVSQ/CNRS)

Anthony Burlaud (Université Paris 1),Nathalie Heinich (CNRS/CRAL), Marc Joly (Laboratoire Printemps, UVSQ/CNRS) et Jean-Bernard Ouédraogo (CNRS/LAIOS-IAAC)(sous réserve), Traduire, historiciser etpenser avec la sociologie de la connaissance et des sciences de Norbert Elias

Discussion, débat

Animation : Etienne Anheim (EHESS/CRH)

13H15 : Buffet