Résumé

La troisième journée d’étude du projet DELI, qui se tiendra le 15 décembre 2016 à l’Auditorium de la BULAC, est conçue comme le premier volet de deux journées consacrées à la performance de la littérature en Asie du Sud (le second volet se tiendra le 8 juin 2016). Cette journée se propose d’explorer les rapports entre la performance littéraire et ses usages politiques en Asie du Sud au cours des siècles, dans la diversité des situations régionales et linguistiques.