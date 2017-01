Annonce

Présentation

L'objectif de l'école de l'Institut d'histoire du livre est de promouvoir la diffusion des savoirs spécifiques au monde du patrimoine écrit et imprimé. L’apprentissage se fait par des sessions de cours, appuyés sur un livret de l’étudiant et des supports audiovisuels d’une part, et par la consultation de documents originaux rares et précieux au Musée de l’imprimerie et de la communication graphique et à la Bibliothèque municipale de Lyon d’autre part.

À la fois théoriques et pratiques, les cours s’adressent à un large éventail de spécialistes en histoire du livre et des techniques graphiques: chercheurs, enseignants, conservateurs de bibliothèques et de musées, bibliothécaires, artisans, libraires, graphistes mais aussi doctorants. C’est le brassage de publics divers, venus de pays et d’horizons professionnels différents qui en fait la richesse de par les échanges qui se font en marge des cours proprement dits.

Chaque cours de 4 jours est dispensé par un intervenant internationalement reconnu dans le domaine concerné.

L’Institut d’histoire du livre (IHL) regroupe plusieurs institutions fortement impliquées dans le domaine du livre et du patrimoine graphique: la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL), le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique, l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib) et l’École nationale des chartes à Paris (ENC).

Pour la 14e édition de son École, l’IHL offrira quatre cours en parallèle animés par Isabelle de Conihout, James Mosley, Dominique Varry et Neil Harris.

Programme

1) Isabelle de Conihout (Christie's, Paris): Reliures françaises à décor doré, 1507-1967 : grands ateliers et grands amateurs (en français)

http://ihl.enssib.fr/ecole-de-l-ihl/cours/99313-reliures-francaises-a-decor-dore-1507-1967-grands-ateliers-et-grands-amateurs-2017

2) Dominique Varry (Enssib, Lyon) : Bibliographie matérielle (en français)

http://ihl.enssib.fr/ecole-de-l-ihl/cours/99305-bibliographie-materielle-2017

3) James Mosley, with Nelly Gable: Printing type: 1450 to 1830 (Course in English)

http://ihl.enssib.fr/en/book-history-workshop/courses/99311-printing-type-1450-to-1830-2017

4) Neil Harris: Teaching Bibliography (Course in English)

http://ihl.enssib.fr/en/book-history-workshop/courses/99308-teaching-bibliography

Modalités d'inscription

Afin de faciliter l’accès aux fonds patrimoniaux et l’analyse de documents patrimoniaux originaux, le nombre de participants est limité à douze personnes pour chaque cours.

Inscriptions et informations : ihl[at]enssib[dot]fr

Téléchargez le bulletin d’inscription PDF ici : http://ihl.enssib.fr/sites/ihl.enssib.fr/files/IHL%20programme%20inscription%20FR%202017.pdf

Les inscriptions sont acceptées jusqu'au début du mois de juin.

Dates de l'école

Du 29 au 29 juin 2017

Tarifs

Prix d’inscription pour un cours (4 jours)

Tarif normal : 510 euros

Tarif étudiant : 310 euros (pièces obligatoires à fournir : lettre de motivation, CV, copie de la carte d’étudiant)

Les tarifs comprennent le matériel pédagogique, le cocktail de bienvenue le lundi soir et les pauses-cafés. L’hébergement ainsi que les repas ne sont pas compris.

Coordination (BmL)

S. Moledina (action culturelle);

P. Guinard (collections et contenus);

J. Sirdey et B. Ravier-Mazzocco (département du fonds ancien)

Comité d’organisation (Bibliothèque municipale de Lyon)