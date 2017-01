Annonce

Argumentaire

Dans le cadre du 7e congrès de l’AFS qui se tiendra du 3 au 6 juillet 2017 à l’Université de Picardie Jules Verne, le réseau thématique « Sciences et techniques en société : savoirs, pratiques, instruments et institutions » (RT 29) organise des sessions consacrées aux questions relevant de l’analyse sociologique des sciences, des techniques et des savoirs dans les sociétés contemporaines.

Le réseau a vocation à rassembler les chercheurs qui étudient les institutions scientifiques et techniques (professions, laboratoires, disciplines…), les connaissances et les pratiques scientifiques et techniques, l’expertise, les relations sciences-industries-technologies, les processus d’innovation, ainsi que les relations science-politique-société.

Cette gamme d'objets peut être abordée à partir d’entrées empiriques diverses (études de laboratoires académiques et industriels, de controverses scientifiques, de dynamiques professionnelles, de transformations contemporaines des institutions et des politiques de recherche en France et à l’étranger, etc.), et d’une variété d’orientations théoriques (science and technology studies, sociologie économique, sociologie des professions, sociologie du travail, sociologie de l’action publique, etc.)

Compte tenu de la thématique du congrès cette année (« Sociologie des pouvoirs, pouvoirs de la sociologie ? »), les propositions qui s'y inscrivent sont particulièrement bienvenues. A titre d’exemple, celles-ci pourraient contribuer à la « nouvelle sociologie politique des sciences » (Frickel et Moore, 2006) qui s’intéresse aux dynamiques politiques et aux enjeux de pouvoir qui interviennent dans le financement, la gestion et la pratique de la science à différentes échelles (politiques scientifiques, organisations et collectifs de recherche). Autre exemple, les propositions pourraient aborder l’expertise sociologique comme « pouvoir de la sociologie ». On pense entre autres à l’analyse des lieux dans lesquels les sociologues des sciences et des techniques produisent, discutent ou évaluent des objets techniques comme des politiques scientifiques : comités d'experts, conseils scientifiques, agences, entreprises etc. Les propositions sont invitées à développer d’autres perspectives.

Ces sessions sont ouvertes à tous, sans limitation de statut ou de spécialité : sont invités à y participer tous les sociologues, qu’ils soient enseignants, doctorants ou chercheurs confirmés, travaillant dans des organismes publics, des sociétés d’études, des administrations ou des entreprises.

Modalités de soumission

Les propositions de communication, ne dépassant pas 5000 signes, résumeront les options méthodologiques, empiriques et théoriques envisagées ainsi que les résultats mis en avant. Elles devront comporter les nom, prénom, institution de rattachement et adresse mail du ou des auteurs, ainsi que le titre de la communication.

Les propositions sont à envoyer à Séverine Louvel (severine.louvel@iepg.fr)

au plus tard le 20 janvier 2017.

Le RT29 co-organise également une session conjointe avec le RT26 « Sociologie des réseaux sociaux ». Vous trouverez tous les détails pratiques à propos du congrès sur le site de l’AFS et sur la page du RT 29.

Responsable

Séverine Louvel

Bureau