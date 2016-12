Résumé

Ce colloque sera organisé par l’équipe LISAA (Littératures savoirs et arts) de l’université Paris-Est Marne la Vallée les 15-16 décembre 2016 dans le cadre d’un programme avec l’université d’Ewha de Séoul. Il se veut un lieu d’échange entre les chercheurs français et coréens autour des questions qui relient la littérature et les sciences.