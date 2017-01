Résumé

Dès l’origine l’Institut supérieur de pédagogie a voulu susciter l’étude de la complexité éducative et la promotion des innovations pédagogiques, toujours avec la volonté de tenir ensemble éducation et formation et lier théories universitaires et pratiques professionnelles. Dans cet esprit hérité de ces fondements, ce colloque sera l’occasion d’échanges sur les problèmes rencontrés dans le champ de l’éducation et de la formation ainsi que sur les propositions possibles à mettre en commun. La visée de ce colloque est, entre autres, d’ouvrir des voies innovantes en dialogue avec les grandes voix de la pédagogie.