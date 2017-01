Annonce

[1] Ewa Hanna Mazierska, Masculinities in Polish, Czech and Slovak Cinema. Black Peters and Men of Marble, New York/Oxford, Berghahn, 2008. – Eliot Borenstein, Men Without Women. Masculinity and Revolution in Russian Fiction, 1917-1929, Durham, Duke University Press, 2001.

La journée d’étude a deux objectifs majeurs. Premièrement, faire un état de lieu des recherches antérieures et actuelles sur les masculinités et les paternités dans les pays socialistes centre- et est-européens. Deuxièmement, permettre de discuter de la richesse, des possibilités, mais également des contraintes et des problèmes dans l’étude des masculinités et paternités sous le socialisme. Quelle est la valeur ajoutée de l’analyse des masculinités pour notre compréhension des rapports de sexe sous le socialisme ? Les contributions empiriques comporteront donc une dimension théorique en exposant les difficultés (pragmatiques, méthodologiques et théoriques) ainsi que les effets de synergie que montre l’application des Men’s Studies et l’histoire des masculinités aux mouvements et pays socialistes.

Depuis plusieurs décennies, des chercheurs et chercheuses se sont intéressé.e.s aux tentatives socialistes de transformer les rapports de sexe traditionnels et de révolutionner la famille. Or, ces études se concentrent presque exclusivement sur les femmes et la « libération » des femmes par le biais de leur intégration dans le travail « productif » et la socialisation des tâches domestiques en construisant crèches, cantines et buanderies. Les recherches sur la femme « nouvelle » – mieux formée, financièrement indépendante et jouissant d’une plus grande liberté légale – n’ont pas été accompagnées d’une analyse des répercutions qu’avait cette construction de la femme « nouvelle » sur la masculinité et de la paternité. Les études antérieures ont mis en lumière les insuffisances de la « libération » des femmes en contrastant l’idéal de l’émancipation aux expériences quotidiennes sous le socialisme. En adhérant plus à une histoire des femmes qu’à une histoire du genre, ces études ont négligé les enjeux de la masculinité et ont, souvent, reproduit une vision anhistorique de la domination masculine. Les Men’s Studies représentent l’une des approches qui œuvrent à renouveler les études de genre en prenant en compte les masculinités. Elles remettent en question une lecture essentialiste du patriarcat, au profit d’une compréhension performative et dynamique du pouvoir et des hégémonies genrées. Partageant ce point de vue, des chercheurs et chercheuses venant de différentes disciplines ont commencé à historiciser le « patriarcat » en s’interrogeant sur les interactions, les dynamiques et les négociations qui sont au cœur du quotidien familial. Analyser les masculinités devrait donc nous permettre d’écrire une histoire du genre véritablement relationnelle, interactive et dynamique.

International workshop, Paris, 15-16 September 2017, Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Centre d’étude des mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC)

Argument

For several decades now, scholars have taken an interest in analysing the socialists’ attempt to transform traditional gender arrangements and to revolutionise the family. However, these studies have concentrated almost entirely on women and women’s “liberation” through their integration into the labour market and the socialisation of housework and childcare. The extensive research on the making of “new” women – better educated, economically independent and enjoying more legal freedom – has not been accompanied by an analysis of the impact that the creation of “new” women had on the constructions of masculinity and fatherhood. In contrasting the ideal of women’s emancipation with the everyday experience under socialism, previous studies have demonstrated the limits of the socialist “solution” to “the woman question.” Yet, in adhering rather to a women’s history than to a gender history, these studies have overlooked the issue of masculinity and, very often, reproduced an ahistorical vision of men’s domination over women. Different approaches aim at rethinking gender studies in order to include the question of masculinities. Men’s Studies have provided important inputs in challenging the essentialist understanding of patriarchy and in proposing to substitute “patriarchy” with a performative and dynamic perspective on power and gender hegemonies. Following these suggestions, scholars have started to historicize the “patriarchy” in questioning the interactions, dynamics, and negotiations that are at the heart of families’ everyday life. Thus, analysing masculinities helps us to write a truly relational, interactive, and dynamic gender history.

However, only rarely are issues of masculinity and fatherhood applied to the history of socialism in Eastern Europe. Some studies deal with the artistic representations of masculinity,[1] or with post-socialist transformations of masculinity.[2] They examine the impact of political ruptures on masculinities and discuss the “crises” of masculinity, be it in the 1920s, after the Second World War, or at the end of the 1980s. Other scholars have analysed socialist homosexualities.[3] Geographically, the majority of research is done into the history of the Soviet Union and Russia.[4]

The workshop aims, therefore, to gather scholars working on socialist masculinities in Central and Eastern Europe in order to reconsider the state of the art and discuss new ways for writing a history of masculinities under socialism. We wish to engage in a transdisciplinary discussion, involving historians, sociologists, anthropologists, demographers, art historians, political scientists, and scholars from neighbouring fields of research.

The central questions of the workshop are: Which role were men and fathers to play in the construction of a “new” socialist family? How where masculinities transformed in socialist movements and state-socialist countries? The workshop is interested, on the one hand, in the ideologies and the utopian reflexions of the place of men in a future communist society. On the other hand, it aims at questioning the everyday life of socialist men and fathers, as well as the everyday life of men and fathers living under socialism.

The workshop has two major objectives. First, it will consider the state of the art of previous and on-going research on masculinities and fatherhood in state-socialist Central and Eastern Europe. Second, it will discuss the possibilities as well as the obstacles and limits of studying masculinities and fatherhood under socialism. It will deliberate upon the added value of research on masculinities for our understanding of gender arrangements under socialism. The empirical contributions should, therefore, always comprise a theoretical dimension, reflecting the (pragmatic, methodological, and theoretical) difficulties as well as the benefits of applying Men’s Studies and the history of masculinities to the study of socialist movements and countries.

The different contributions will address the three following aspects:

the socialist reflections about masculinity and fatherhood (the utopias, the theory);

the manifold representations of masculinity and fatherhood in the media, the arts, in cinema, television, etc.;

masculinities and fatherhood in everyday life (in the family, at work, at sport, in the army, etc.).

The international workshop will focus on the state-socialist countries in Central and Eastern Europe. Nevertheless, more general or comparative contributions, as well as proposals focusing on other countries or regions that match the stakes of the workshop, are welcome too.

Submission guidelines

We are inviting those interested in delivering twenty-minute presentations to submit abstracts of no more than 400 words, along with a brief academic CV



Abstracts can be submitted in English or French. The papers can be given in French or English. We especially encourage advanced doctoral students and young scholars from a wide range of disciplines (history, gender studies, sociology, anthropology, demography, etc.) to apply. Conference participants will receive accommodation and limited funding for travel expenses.

Confirmed speakers

Rebecca Kay (Professor of Russian Gender Studies, University of Glasgow)

Ewa Mazierska (Professor of Contemporary Cinema, University of Central Lancashire)

Coordinator

Peter Hallama, post-doctoral researcher at the Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Centre d’étude des mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC)

Scientific committee

Alain Blum (Research Professor, INED / Research Professor, CERCEC, EHESS)

Mona Claro (PhD candidate, CEMS & IRIS, EHESS / INED)

Juliette Rennes (Associate Professor, CEMS, EHESS)

Régis Schlagdenhauffen (Associate Professor, IRIS, EHESS / Labex EHNE)

