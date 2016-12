Annonce

Ce séminaire se propose de réfléchir sur la place des techniques en histoire des savoirs à travers l’étude des collections techniques dans leurs aspects les plus concrets (constitution, classement, dispositifs d’exposition, restauration) tout en intégrant ces artefacts à des perspectives plus larges, sur le rôle de matérialité et du geste dans la recherche et dans la transmission de connaissances. Nous aborderons par exemple, le thème des reconstitutions (expérimentales ou numériques) qui sont plus en plus développées comme outil de recherche ainisi que de médiation. Nous traiterons aussi de l’importance prise par les fab-lab en milieu unversitaire, tel celui de Paris Diderot. Le thème central du séminaire est celui des arts de faire et de l’expérience sensible, conçus comme participant de processus d’intellection et de la construction de la subjectivité, dans le passé comme actuellement.

Argument

This seminar aims to reflect on the place of history of technical knowledge through the study of technical collections in their most concrete aspects (construction, classification, display devices, catering) while incorporating these artifacts to wider prospects, on the role of materiality and gesture in research and in the transmission of knowledge. We discuss eg the theme of reconstitutions (experimental or numerical) that are increasingly developed as a research tool as well as mediation. We also discuss the importance taken by the fab-lab in university environment, such as that of Paris Diderot. The central theme of the seminar is the arts of making and sensory experience, designed as a participant of intellection process and the construction of subjectivity, in the past as today.

Programme

On Fridays, 2 pm to 5 pm, at University Paris Diderot

Oct. 14, L’histoire des techniques dans le film ethnologique

Room 103, Building Olympe de Gouges

Caroline Bodolec (CNRS-CCJ) : Faire une voûte plein-cintre dans l’architecture chinoise : de la pratique contemporaine pour comprendre les textes anciens.

La communication sera accompagnée du visionnage du documentaire : "Yaodong, petit traité de construction", réalisé par Elodie Brosseau et écrit par Caroline Bodolec et Elodie Brosseau (2012, EHESS, AnimaViva production).

François Calame : L’art de la charpenterie pré-industrielle, entre pratique populaire et savoir académique.

La communication s’appuiera sur plusieurs vidéos réalisées par François Calame

Nov. 18, Politiques et pratiques de la restauration

Room 103, Building Olympe de Gouges



Laurent Rabier (Musée de l’air et de l’espace) et Rémi Catillon (Musée des arts et métiers)

Dec. 16, Room 103, Atelier Reconstitution : Les maquettes, du XVIIIe siècle aux reconstitutions 3D : outils de conception technique/objet de communication



Building Olympe de Gouges

Joint session with Les ateliers Campus-Condorcet « La reconstitution, processus heuristique et/ou objet de médiation »

Round Table:

Isabelle Warmoes (Musée de l’Armée),

(Musée de l’Armée), Christiane Demeulenaere-Douyère (Centre A. Koyré) [« François Cointeraux, professeur d’agritecture : la pédagogie des modèles »],

(Centre A. Koyré) [« François Cointeraux, professeur d’agritecture : la pédagogie des modèles »], Jean-François Bernard (Archeovision-Université de Bordeaux)

Jan. 20, 2017, L’émail sur métal, Orient-Occident : approche technique, historique et géographique

Room 646A-Mondrian, Building Condorcet

Presentation of the project « La circulation des objets émaillés entre la France et la Chine (fin XVIIe – milieu XIXe siècle) : Interactions technologiques, culturelles et diplomatiques » :

Zhao Bing (CNRS – CRCAO, Paris Diderot),

(CNRS – CRCAO, Paris Diderot), Philippe Colomban (CNRS),

(CNRS), Véronique Notin (Musée des Beaux-Arts de Limoges

Feb. 10, Atelier Reconstitution : « L’expérience des médias et des techniques »

Room 646A-Mondrian, Building Condorcet

Joint session with Les ateliers Campus-Condorcet « La reconstitution, processus heuristique et/ou objet de médiation »

Feb. 24,Techniques d’écriture et collections

Room 646A-Mondrian, Building Condorcet

Joint session with the seminar HSHT (dir. Florence Bretelle & Stéphane Schmitt)

Isabelle Charmantier (Freshwater Biological Association) Researching and writing up natural history collections : from Linnaeus to the Freshwater Biological Association.

(Freshwater Biological Association) Researching and writing up natural history collections : from Linnaeus to the Freshwater Biological Association. Fan Fa-Ti (State University of New York at Binghamton) Classification and catalogues of marine animals in China.

March 17, Collectionner les objets scientifiques

Room 646A-Mondrian, Building Condorcet

Daniel Margócsy (Université de Cambridge): Collecting Books: The Case of Vesalius’ Fabrica.

(Université de Cambridge): Collecting Books: The Case of Vesalius’ Fabrica. Volker Remmert (Université de Wuppertal): Iconography on Early Modern Scientific Instruments : types and messages.

April 21, Le fab-lab de Paris 7 : une expérience

Room 103, Building Olympe de Gouges

Organisers

Institutions