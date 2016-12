Annonce

Organisation

Pascal Crozet (SPHERE), en collaboration avec le CEPERC.

Presentation

This monthly seminar will aim to invite researchers to come and present their work in progress or recently published that address the "Arab mathematics", understood in a broad sense to be studied not only mathematics itself, but science "mathematized" of the era, such as astronomy, optics and static; Furthermore, we do not restrict themselves to only written in Arabic mathematics, but we can address their writings in other languages extensions, like Latin, Hebrew and Farsi.

The texts studied will be discussed at sessions of three hours. Emphasis on reading and commenting on sources.

Archives

2015-2016,

2014-2014,

2013-2014,

2012-2013,

2011-2012,

2010-2011.

Program

sessions on Fridays, 9.30 – 12.30 a.m., Room Kandinsky (631B), Building Condorcet,

University Paris Diderot, 4 rue Elsa Morante, 75013 Paris– access map.

Dec. 16, Jan. 20, Feb. 24, March 24, April 28, May 19, June 16

Nov. 18

Odile Kouteynikoff et Sabine Rommevaux-Tani (SPHERE): « Les rôles des figures dans l’ Arithmetica Integra de Michael Stifel (1544).

Dec. 16

Mohammed Abattouy (Université Mohamed V, Rabat): Le corpus de la science arabe des poids (2) : Présentation et analyse de la famille des textes sur al-qarasṭūn et leur prolongement latin (9e-13e siècles)

Jan. 20, 2017

Zeinab Karimian (Univ. Paris Diderot, SPHERE): L’édition des Coniques d’Apollonius par Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī (13e siècle)

Feb. 24

Leo Corry (Tel-Aviv University): The changing interrelations between geometry and arithmetic in the Latin medieval tradition of Euclid’s Elements . A view from Book II.

March 24

Pascal Crozet (CNRS, SPHERE) : L’ Anthologie de problèmes de géométrie d’al-Siǧzī (Xe siècle).

April 28

Philippe Abgrall (CNRS, CEPERC): Les arcs sphériques d’Ibn ‘Irāq dans l’astronomie mathématique du 10e siècle.

May 19

Vincenzo de Risi (Max Planck Institut) The use of movement in geometry from Antiquity to the Renaissance .

June 17

informations online soon

Acces

Building Condorcet, Université Paris Diderot

4 rue Elsa Morante, 75013 Paris. Metro: Line 14, RER C, stop: Bibliothèque François Mitterrand. Access map.