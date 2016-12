Résumé

Ce séminaire pluri-disicplinaire porte sur les questions philosophiques et éthiques portées par le courant transhumaniste. Le séminaire, composé d'un groupe pluridisciplinaire d'universitaires se concentre sur trois axes de recherche. En premier lieu, il s'agit de penser les questions liées à la subjectivité (philosophie de l'esprit, conscience, intelligence articifielle). En second lieu, les enjeux sociaux et politiques (biopolitique, démocratie, droits de l'homme, démocratie, progressisme/conservatisme, libertarianisme, néo-libéralisme). Enfin, la généalogie du courant transhumaniste est étudiée sous ses différents aspects historiques, économiques, sociologiques et philosophiques.