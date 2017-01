Annonce

Presentation Critical thinking of modernity has never been more relevant. She also has a history, especially since the late eighteenth century. Its players may have been either movements (1810 Luddites to the Surrealists in the late 1950s, and other movements today) or relatively isolated thinkers, and more involved in writing (sometimes the pamphlet) than in transformative political action. The proposed program focuses on this second category, most misunderstood, but also addresses the first category - in both cases over a period extending from the early twentieth century to today. It puts them into perspective with some excitement speeches of the dominant technical modernity that often they criticize, especially in the period of the 1930s and that of the years 1960-1980.

It is also proposed to analyze how critical thinking of the technical modernity is evolving throughout history, if his argument is renewed, which has already been said (in another form) in previous periods,and adapting - even recycling - these historical thoughts to new contemporary technical objects.

Organizer: Alexandre Moatti is Chief Engineer of Mines, Doctor of History (Paris-I Sorbonne, 2011), associated researcher at the University Paris-Diderot (laboratoire SPHERE, UMR 7219) (A. Moatti webpage on SPHERE and www.moatti.net)

Programme

November 3rd 2016

(14:00–17:00)

Speaker: Alexandre Moatti

Pourquoi ce thème ? Présentation et introduction

Les invariants argumentaires

dualité entre la critique et l’exaltation de la technique

les différents vocables (ex. A. Compagnon, les « antimodernes »)

sémantique et histoire des termes (‘transhumanisme’, ‘machinisme’, ‘modernité’).

étude du terme « modernité » chez certains auteurs (ex. Péguy, début du XXe s.)

Les implications contemporaines : les discours de critique de l’Internet vs.l’exaltation d’une modernité technologique voire transhumaniste – le « solutionnisme » -> la technocritique comme double face de la technophilie ? (Séris, Sfez).

November 30th 2016

(14:00–17:00)

Speaker: Olivier Dard, professeur à Paris 4, & A. Moatti

Les « relèves des années 30 » face à la modernité

Antiaméricanisme et critique de la modernité technique. À l’inverse, l’exaltation de la technique (ex. X-Crise, J. Coutrot, J. Duboin et l’abondancisme).

Text's presentation

Bernard Charbonneau, « Le sentiment de la nature, force révolutionnaire », juin 1937 (en ligne) (présentation par Quentin Hardy, Univ. ParisISorbonne)

Denis de Rougemont, « Le péril Ford », Foi & Vie, février 1928 (présentation par Alexandre Moatti, Univ. Paris Diderot)

Indicative bibliography

Olivier Dard, HansJürgen Lusebrink (éds), Américanisations et antiaméricanismes comparés, Presses universitaires du Septentrion, 2008

Dard, Olivier, Le Rendezvous manqué des relèves des années trente, Paris, PUF, 2002

Dard, Olivier, Jean Coutrot : de l’ingénieur au prophète, Besançon, Presses universitaires franccomtoises, 1999

Roger, Philippe, L’Ennemi américain : Généalogie de l’antiaméricanisme français, Seuil, 2002.

Raimond, Michel, Éloge et critique de la modernité, de la Première à la Deuxième Guerre mondiale, PUF, 2000

January 13, 2017

Speakers

A. Moatti (Paris-Diderot), « Ramuz, critique de la modernité technique ».

O. Dard (Paris-IV Sorbonne), « Bernanos et l'Homme-machine ».

P. Mounier-Kuhn (Paris I-Sorbonne & CNRS) : « La critique de la cybernétique, de Bernanos à Escarpit »

La critique de la modernité dans la littérature des années 1930-1950, de Ramuz à Bernanos

Après la première séance consacrée aux mouvements d’idées des années 1930, il est exploré ici comment la modernité apparaît dans la littérature à partir de ces années-là. L’écrivain suisse Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947) et une critique perlée mais constante de la modernité ; le roman paysan (Ramuz, Giono) ; l’Homme contre la Nature. Ramuz et « son »

Rousseau. Critique par le jeune B. Charbonneau (1935).

Rare dans son camp politique, et auteur peu étudié sous cet angle, une critique de droite du machinisme : Georges Bernanos (1888-1948). Citations de Bernanos par divers mouvements contemporains de critique de la modernité.

À l’inverse, toujours à droite, le positivisme scientiste de Maurras ; l’exaltation de la science chez « les modernistes réactionnaires » (Lindenberg) des années 1930.

Bibliography

Moatti, Alexandre, Petermann, Stéphane (UNIL), « Ramuz, critique de la modernité technique » (thème de recherche commun, article rédigé, à paraître)

Charbonneau, Bernard, « Le sentiment de la nature, force révolutionnaire », 1937.

Raimond, Michel, Éloge et critique de la modernité, de la Première à la Deuxième Guerre mondiale, PUF, 2000.

Bernanos, Georges, La France contre les Robots, 1944-45.

Lindenberg, Daniel, Les Années souterraines (1937-1947), Paris, La Découverte, 1990

Mounier-Kuhn, Pierre, L’Informatique en France de la seconde guerre mondiale au Plan Calcul. L’émergence d’une science. Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2010.

February 10th 2017

Speaker tbc, & A. Moatti

Contre « l’idéologie progressiste », les penseurs des années 1960-1980, Jacques Ellul et Bernard Charbonneau

Redécouvrir Ellul comme clef de lecture d’une technocritique contemporaine ; ainsi que son collègue et ami Bernard Charbonneau. La naissance d’une écologie politique en France, avec René Dumont (1904-2001).

Indicative bibliographie (to be completed)

Charbonneau, Bernard & Ellul, Jacques, Nous sommes des révolutionnaires malgré nous (textes réunis par Q. Hardy), Seuil, 2014

Jarrige, François, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, La Découverte, 2014

Ellul, Jacques, Le Bluff technologique, Seuil, 1988 [autres œuvres d’Ellul, aussi : La Technique ou l’Enjeu du siècle, 1954]

Moatti, Alexandre, « René Dumont, les 40 ans d’une ‘Utopie’, 1974-2014 », La Vie des Idées, juillet 2014.

March 10th 2017

Speaker: Régis Boulat, CRESAT, université de Haute-Alsace, & A. Moatti

Les promoteurs de cette idéologie progressiste, les « visionnaires de la modernité »

L’autre face, celles des « visionnaires de la modernité » : les économistes Jean Fourastié, Alfred Sauvy, les polytechniciens Louis Armand (haut fonctionnaire, chef d’entreprise), Louis Leprince-Ringuet (physicien). Ceux que Vaneigem appelle « les chiens de garde du futur ». En parallèle, le mouvement Planète (Pauwels/Bergier) et l’exaltation de la technique.

April 14th 2017

Speaker: Anna Trespeuch-Berthelot, chercheure en histoire contemporaine au CRIHAM de l’université de Limoges, et chercheure associée au CHS (Centre d’Histoire sociale du XXe siècle, UMR8058) de l’université Paris-I-Sorbonne, et A. Moatti

1950-1960 : la critique surréaliste puis situationniste de la science et de la technique

La critique surréaliste, un peu oubliée (le tract « Videz les laboratoires », 1960).La critique situationniste. Henri Lefebvre (1901-1991), contre la cybernétique, contre le « cybernanthrope ». L’actualité de la critique écologique chez Debord.

Indicative bibliography

Tessier du Cros, Henri, Louis Armand, visionnaire de la modernité, Odile Jacob, 1999.

Armand, Louis, Simples propos, Fayard, 1968.

Leprince-Ringuet, Louis, Science et bonheur des hommes, Flammarion, 1973.

Leprince-Ringuet, Louis, Le Grand Merdier, ou l’espoir pour demain ?, Flammarion, 1978.

Moatti, Alexandre, « Sciences et théories scientifiques au prisme de la revue Planète », Politica Hermetica, L’Âge d’Homme, 2015.

Boulat, Régis, Jean Fourastié, un expert en productivité. La modernisation de la France (années trente-années cinquante), Besançon, PUFC, 2008.

May 12th 2017

Speaker: Alexandre Moatti

Retour en arrière sur : Georges Sorel, René Guénon

À ce stade, et muni du bagage des séances précédentes, il est utile de revenir sur deux penseurs un peu oubliés, mais déterminants au début du XXe siècle. Georges Sorel (1847-1922) ; Les Illusions du progrès (1908) ; contre la « science bourgeoise

» ; contre la démocratie ; contre le positivisme aussi : le sens du terme « bourgeoisie », de Sorel à Ellul (qui cite Sorel) René Guénon (1886-1951) ; l’intemporel ouvrage La Crise du monde moderne (1927) ; l’influence de Guénon dans le monde islamique actuel (Hossein Nasr) : la critique islamique d’une science contemporaine.