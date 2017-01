Annonce

Argumentaire

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe est en pleine décadence. Au cours de cette période difficile, la confrontation entre les deux Europes ne cesse de s’accroître. Face à l’expansionnisme soviétique, les pays d’Europe occidentale se tournent vers les États-Unis qui leurs octroient de l’aide économique et de la protection militaire. La reconstruction de l’Europe fait alors l’objet de débats houleux. Sous la pression des mouvements européanistes, les débats prennent de l’élan surtout à partir de 1948 dans le but de rebâtir l’Europe et la paix en Europe. L’atmosphère de «Guerre froide» est très présente depuis 1946. L’Europe était - elle, alors, condamnée à la division? Après des périodes de grande tension, après les grandes crises telles que : Hongrie en 1956, Berlin en 1960-1961, Prague en 1968 et, en décembre 1981, l’état de guerre en Pologne, quelques initiatives commencent à voir le jour en vue de renouer le dialogue Est-Ouest et de mettre en œuvre une nouvelle architecture européenne. Les événements survenus en 1989, rendant cette année un jalon important de la mémoire européenne, ont abouti à des profonds changements à la fois en Europe centrale et orientale, mais aussi en Europe occidentale. L’année 1989 a soulevé, avec une acuité particulière, la question des réels liens entre l’intégration européenne et la démocratisation.

Axes thématiques

Les propositions de communications pour analyser, parmi dautres sujets, les thèmes ci-dessous seront acceptées:

La nouvelle carte dune Europe bipolaire

Communauté européenne et communauté atlantique ?

La reconstruction économique et militaire des deux Europes

«Guerre froide» et décolonisation

Liberté de culture dans une Europe divisée

La fin de la «Guerre froide» - une opportunité ?

Mémoires de la «Guerre froide» et «identité européenne»

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Toutes les propositions de communications doivent être suivies du nom de l’auteur, de son affiliation institutionnelle, du titre de l’exposé, du résumé (500 mots maximum) et d’une notice biographique de max. 250 mots. Les propositions doivent être envoyées en format Word à l’adresse courriel ci-après: 5encontroeuropanomundo@gmail.com. Les langues de travail sont : le portugais, l’anglais et le français. Il ny aura pas de traduction simultanée.

Calendrier

Date limite pour la soumission des communications – 31 Janvier 2017.

Divulgation du résultat de la soumission – le 28 Février 2017.

Colloque : 5 et 6 avril

Frais d’inscription

30 € Académiciens et chercheurs avec communication

20 € Académiciens et chercheurs sans communication

10 € Etudiants

Gratuit pour les Chercheurs de le CEIS20-UC et de l’IHC

Organisation

CEIS20 – Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra

IHC – Instituto de História Contemporânea da FCSH/NOVA

Comité scientifique