Résumé

Ce colloque, organisé à Lyon par Étienne Couriol (Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes-LARHRA) et Teresa Hiergeist (université d'Erlangen), avec le soutien de l'université Lyon III, du LARHRA et de la fondation allemande ALH, étudiera comment la figure du monstre est utilisée dans un cadre religieux dans l'Europe de l'époque moderne. Les intervenants seront français, suisses, allemands et argentins, en histoire, littérature et histoire de l'art.