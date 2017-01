Annonce

Argumentaire

En prenant comme point de départ Les Amants magnifiques de Molière, Lully et Beauchamp (1670), redonné à l’Opéra de Rennes du 26 au 29 janvier 2017, par la Cie des Malins Plaisirs (dir. Vincent Tavernier), l’Éventail (dir. Marie-Geneviève Massé) et le Concert Spirituel (dir. Hervé Niquet), l’université de Rennes 2, en partenariat avec le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, souhaite proposer une rencontre scientifique pluridisciplinaire. Des spécialistes venus de tous les horizons de la recherche (histoire, lettres, histoire de l’art, musicologie, stylistique, choréologie, histoire de la danse…) se demanderont dans quelle mesure Molière a répondu à la commande royale en s’en emparant pour adhérer parfaitement aux attentes de son destinataire, afin de mesurer la manière dont son propos résonne avec son époque tout autant qu’il éclaire la sensibilité propre de son auteur. Nous soumettrons ensuite ces questions aux artistes, lors d’une rencontre ouverte au grand public dans le foyer de l’Opéra.

Programme

Jeudi 26 janvier après-midi

Université Rennes 2, Amphi L3

13h30 Accueil

14h Introduction (Laura Naudeix, Université Rennes 2, et Anne-Madeleine Goulet, CESR)

Session I : Molière et la commande royale

Présidence : Anne-Madeleine Goulet (CESR)

Jan Clarke (Durham University) : « La situation de la troupe de Molière au moment de la création des Amants magnifiques ».

Claude Bourqui (Université de Fribourg) : « Molière tel qu'en lui-même. Entertainment et show business dans Les Amants magnifiques. »

Marine Roussillon (Université d'Artois) : « Force et galanterie dans Le Divertissement Royal. »

15h30 Pause

16h Session I (suite)

Présidence : Jean Duron (CESR-CmbV)

Marie-Claude Canova-Green (Goldsmiths College, University of London) : « Autorité et paternité littéraire dans Les Amants magnifiques »

Nathalie Lecomte (Chercheur indépendant) : « La distribution des danseurs : du livre du ballet aux représentations. »

17h Fin de la journée

Vendredi 27 janvier

MATIN

Université Rennes 2, Amphi L3

9h30 Session II : Matériau poétique et visuel

Présidence : Claude Bourqui (Université de Fribourg)

Silvia Carandini (La Sapienza, Università di Roma) : « Les Amants magnifiques : le mélange des arts et les décors en abyme de l’ancienne pastorale. »

Nathalie Grande (Université de Nantes) : « Motifs romanesques et imaginaire galant dans Les Amants magnifiques de Molière. »

Marianne Cojannot-Leblanc (Université Paris-Ouest) : « Les Amants magnifiques à la lumière des arts pérennes contemporains. »

11h00 Pause

11h30 Session II (suite)

Présidence : Jan Clarke (Durham University)

Vincent Dorothée (ENSAAMA-Olivier de Serres) : « Les Amants Magnifiques et l’évolution des topiques de la fête de cour au XVIIe siècle. »

Philippe Cornuaille (Université Paris-Sorbonne, Centre André Chastel) : « Les Amants magnifiques : « moyens matériels, dispositifs scéniques au service du grand spectacle. »

12h30 Pause déjeuner.

Après-midi

Université Rennes 2, Amphi L3

14h30 Session III : Construire un ballet

Présidence : Jean-Noël Laurenti (CESR)

Thomas Leconte (CESR-CmbV) : « Héritages, réemplois, échos du ballet de cour dans Le Divertissement royal. »

Annette Kappeler (Université de Bâle) : « Parler aux yeux, parler au cœur. »

15h30 Pause

16h00 Session IV (suite)

Présidence : Hervé Lacombe (Université Rennes 2)

Bruce Gustafson (Franklin & Marshall College) : « Les sources musicales du Divertissement royal. »

Graham Sadler (Birmingham Conservatoire) : « La syntaxe de l'écriture orchestrale de Lully dans Les Amants magnifiques. »

Jean Duron (CESR-CmbV) : « Le temps musical des Amants magnifiques. »

17h30 Fin de l’après-midi.

Samedi 28 janvier

MATIN

Université Rennes 2, Amphi L3

9h30 Session IV : Forme et signification

Présidence : Marie-Claude Canova-Green (Goldsmiths College, University of London)

Mathieu da Vinha (Centre de recherche du château de Versailles) : « Sostrate ou l’ascension sociale au xvii e siècle : entre mythe et réalité ? »

Karine Abiven (Université Paris-Sorbonne) : « Langages des "états" et expression de l'inégalité au théâtre : la variation sociolectale dans Les Amants magnifiques. »

10h30 Pause

11h00 Session IV (suite)

Présidence : Silvia Carandini (La Sapienza, Università di Roma)

Jean-Luc Robin (The University of Alabama) : « Fausse Vénus, vraie mise à nu : mondanité et philosophie naturelle dans Les Amants magnifiques ? »

Jean-Noël Laurenti (CESR) : « "Enchaîner ensemble tant de choses diverses". Diversité et cohérence des tons dans Les Amants magnifiques. »

12h00 Pause déjeuner.

APRES-MIDI

Opéra de Rennes - Foyer du public

Session V : Réinventer un divertissement royal

Présentation : Laura Naudeix (Université Rennes 2)

14h Entretien 1 : Autour de la musique : Hervé Niquet (Le Concert Spirituel, direction musicale) avec Jean Duron (CESR-CmbV) et Bruce Gustafson (Franklin & Marshall College).

14h45 Entretien 2 : Danse et figures du corps : Marie-Geneviève Massé (Cie L'Éventail, chorégraphie), Erik Plaza-Cochet (costumes) avec Jean-Noël Laurenti (CESR) et Vincent Dorothée (ENSAAMA-Olivier de Serres).

15h30 Entretien 3 : Scène et mise en scène : Vincent Tavernier (Cie Les Malins Plaisirs, mise en scène), Claire Niquet (scénographie, sous réserves) avec Brigitte Prost (Université Rennes 2).

16h15 Manuel Couvreur (Université Libre de Bruxelles) : « Le spectacle musical du XVIIe siècle, une question pluridisciplinaire »

16h45 Fin du colloque.