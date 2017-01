Annonce

République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de BLIDA 2 – Lounici Ali, Faculté des Lettres et des Langues, Département de français

Argumentaire

« L’école c’est : ‘viens mais sans toi’ me disait récemment une étudiante qui trouvait dans l’introduction aux origines et fondements de l’approche sociodidactique des échos à un vécu personnel. Par une formule choc et synthétique, cette étudiante résumait ce qui est probablement notre constat commun, à l’origine de nos travaux en sociodidactique. Le constat d’une rupture instituée par l’école entre l’enfant et l’élève ; entre le monde social et le monde scolaire ; entre la vie des langues dans leurs variations et la langue « épurée » des programmes scolaires ; entre les pratiques langagières sociales métissant les langues et le cloisonnement dont elles font l’objet à l’école… »[1]

En Algérie, comme dans d’autres pays, la présence de diverses variétés de langues est un fait reconnu mais rejeté ou volontairement ignoré (Dolz, 2012). Ce fait, constitue pourtant un élément primordial tant en société qu’à l’école. La langue permet, d’une part, l’établissement et/ou le renforcement des relations sociales et éducatives et rend possible les apprentissages scolaires. D’autre part, elle permet la découverte d’autres cultures pour une meilleure connaissance de soi. Le cours de langue est l’endroit propice pour vivre le contact des langues et des cultures en présence afin d’acquérir une compétence de communication interculturelle. Ainsi, l’importance d’inclure la compétence interculturelle dans les cours de français, et en général de langue, est donc évidente sur le plan éducatif. Cependant, la question du comment l’apprendre, de sa mise en pratique au niveau de la salle de classe présente encore de nombreuses difficultés. Enseigner la compétence interculturelle ne se limite pas à la transmission d’une quantité de savoirs, c’est plutôt et avant tout l’acquisition d’une posture.

De ce fait, dans le cadre de l’enseignement des langues à l’école, les questions de la diversité linguistique et culturelle et de leur traitement restent problématiques :

Comment prendre en charge la diversité linguistique et culturelle des apprenants ?

Comment mettre à profit les langues en présence ?

Peut-on penser à une école plurilingue ?

Comment gérer les cultures présentes en classe de langue ?

Quelles orientations doit-on donner à la formation des formateurs à l’ère de l’ouverture et de la mondialisation ?

Comment peut-on penser la médiation linguistique et culturelle ?

Par ailleurs, les variétés et variations de langues ont été – et sont toujours – perçues comme une malédiction (Dolz, 2012). En effet, la question des langues en Algérie a, depuis 1962, été prise dans l’étau des idéologies. L’état de la recherche sur les langues, sur leurs statuts, les enjeux liés à leurs reconnaissance/rejet, impliquent des concepts méthodologique et épistémologique qui permettent d’assumer des positions scientifiquement argumentées sur les fonctions que des politiques linguistiques et éducatives gagneraient à adopter en tenant compte de la complexité du terrain algérien (Dourari 2002) (Morsly 2012).

L’objectif est de dépasser les limites des considérations d’ordre idéologique et d’aller vers des perspectives novatrices qui permettraient de réfléchir à une prise en charge institutionnelle des langues en Algérie. Convient-t-il pour ce faire d’approfondir la réflexion sur une didactique de ces langues intégrée à l’école (Rispail 2005) et contextualisée (Blanchet & Asselah-Rahal 2008) ? En fait, tout essai d’aménagement des langues à l’école exige la prise en considération de divers facteurs tels que les langues en contact avec l’environnement scolaire, l’évolution sociale, la pluralité culturelle, etc.

Cette réflexion semble ainsi se scinder en 3 grands volets :

Le plurilinguisme/le pluriculturalisme en contexte algérien ; Les représentations sociolinguistiques en contexte scolaire algérien ; Perspectives sociodidactique : vers une école plurilingue et pluriculturelle ?

Plusieurs axes se dégagent de cette réflexion :

Axe 1 : Les relations entre les langues et leurs pratiques en contextes sociale et scolaire ;

Axe 2 : Les représentations et les attitudes face aux langues en contexte scolaire et didactique ;

Axe 3 : Didactique du plurilinguisme et enseignement des langues ;

Axe 4 : Réalité sociolinguistique et hétérogénéité du profil des apprenants : quelle (s) incidence(s) sur l’enseignement/apprentissage des langues ?

Axe 5 : Quelle pédagogie interculturelle dans les nouveaux programmes de français en Algérie ?

Axe 6 : Approche sociodidactique et construction de curricula de formation : enjeux et perspectives.

Axe 7 : Représentations de soi/représentations de l’autre : de l’identité à l’altérité.

[1] Stéphanie CLERC, 2012, Esquisses pour une école plurilingue. Réflexions sociodidactiques, l’Harmattan, Paris.

Bibliographie

Modalités de soumission

Calendrier

Comité scientifique

Numéro coordonné par :

Dr Ouardia ACI & Dr Djazia HABET