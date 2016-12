Résumé

Dans ce séminaire, nous entendons discuter des processus contemporains de mise en crise de situations et problèmes hétérogènes, et la façon dont, ainsi, la notion de crise en vient à dominer leur gouvernement (crise bancaire, énergétique, environnementale, sanitaire, alimentaire, financière, catastrophes, etc.). Pour traiter de ces questions le séminaire a pour vocation d’élargir et susciter le débat en croisant une variété de cas, disciplines (philosophie, anthropologie, science politique, sociologie, économie etc.) et perspectives théoriques et faciliter la montée en généralité.