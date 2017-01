Annonce

University of Strathclyde, Glasgow, 26-27 juin 2017

Argumentaire

L’histoire de la France a été profondément influencée par ses engagements européens et mondiaux. Que ce soit par ses engagements diplomatiques ou militaires, ses interactions coloniales, les échanges culturels ou intellectuels ou les interconnections du commerce, le caractère fluide et perméable des frontières de la France a apporté une variété d’influences sur l’histoire de la France. Pendant que le rôle et le statut de la France dans l’Europe et le monde ont changé, les perceptions et les représentations de la France ont changé aussi.

Le thème du colloque devrait être interprété sous un aspect général. Son objet est d’explorer l’histoire de la France au sens le plus inclusif – international, transnational, global, et encore plus. Nous invitons les participants à reconsidérer l’importance et la pertinence de la nation dans l’histoire de la France.

Nous invitons des propositions de communication qui utilisent des approches et des perspectives différentes pour s’adresser à ces thèmes. Les communications peuvent traiter de toute période du médiéval au contemporain.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Nous invitons des propositions (en anglais ou en français) de communications de vingt minutes maximum, sur tout aspect de l’histoire de France du mérovingien au temps présent. Veuillez envoyer à ssfh2017@gmail.com

avant le 31 janvier 2017

un précis de 300 mots et un CV sommaire en format pdf.

Comité scientifique

le comité de la Society for the Study of French History

Karine Varley

Rogelia Pastor-Castroet

Conférenciers invités