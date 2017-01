Annonce

Présentation

Dans le cadre de l’option Humanités numériques du Master « Patrimoine écrit & édition numérique », un stage de formation à l’encodage XML-TEI est organisé les 16, 23 & 30 janvier 2017 par l’équipe du programme de recherche « Bibliothèques virtuelles humanistes » du CESR.

Ce stage est ouvert et gratuit pour les étudiants de l’université de Tours et d’autres institutions, dans la limite des places disponibles.

Inscription préalable avant le 11 janvier 2017 obligatoire auprès de sandrine.breuil@univ-tours.fr

Utilisée dans les milieux de la recherche en sciences humaines (linguistique, histoire, lettres, etc.), dans l’édition numérique et dans certaines bibliothèques, la TEI propose des solutions d’encodage XML pour les débutants comme pour les experts. Grâce à son système modulaire, elle s’adapte aux besoins spécifiques des projets pour éditer, diffuser, analyser, exploiter et visualiser les textes codés. Les recommandations du TEI Consortium proposent des solutions de codage spécifique pour les documents patrimoniaux, participant ainsi à leur valorisation.

Équipe pédagogique

La formation sera assurée par :

Laetitia Bontemps (Université de Tours, IUT Blois)

Lou Burnard (Consultant indépendant, ancien membre du Conseil Scientifique de la TEI)

Mathieu Duboc (Université de Tours, CESR, équipe BVH)

Jorge Fins (MSH Val de Loire, Atelier numérique, Tours)

Responsable pédagogique

Chiara Lastraioli (Pr, CESR, Tours - Responsable du programme BVH et responsable du Master PEEN du CESR)

Programme

Lundi 16 janvier

9h00 – 17h30

J. Fins, M. Duboc

Accueil & présentation de la formation

Introduction

Présentation de projets

Structurer avec Oxygen

Lundi 23 janvier

9h00 – 17h30

L. Burnard, M. Duboc, J .Fins

Le manuscrit

Schéma TEI, Roma

XSLT

Lundi 30 janvier

9h00 – 17h30

L. Bontemps, J .Fins, M. Duboc

Métadonnées

Encodage sémantique

Exemples d’outils

Exemples de projets

Bilan de la formation & discussion

Lieu

CESR, salle Rapin (1er étage, bâtiment Rapin)

59, rue Néricault-Destouches BP 12050 – 37020 Tours Cedex 1

Le CESR et l’équipe des Bibliothèques Virtuelles Humanistes (BVH) de Tours organisent depuis 2005 deux sessions annuelles de formation à XML-TEI : cette première session en janvier 2017 à destination des étudiants, et une seconde session de formation continue dédiée aux professionnels (sur trois journées consécutives, fin octobre 2017 – Inscriptions sur le site du SUFCO).

Présentation du Master PEEN sur le site du CESR

