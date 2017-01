Annonce

« On attribue ordinairement l’origine des fables à l’imagination vive des orientaux », affirme Fontenelle dans De l’origine des fables (1724), faisant écho à une idée formulée avec éclat dès 1670 par Huet dans son Traité de l’Origine des romans, publié en tête de la mauresque Zayde de Mme de Lafayette. Orient et fabulation sont indissolublement liés pour la conscience occidentale à l’âge classique. C’est ce rapport du Moyen-Orient et de la fable, entendue en son sens le plus large, qu’il s’agit ici d’explorer : on se propose non seulement d’examiner pourquoi la pensée occidentale s’est alors plu à imputer aux orientaux l’invention des mythes et des fables originaires, mais aussi et surtout de s’interroger sur les mille et une manières dont l’imaginaire de l’Occident classique (singulièrement en France) n’a cessé de fabuler autour du Moyen-Orient. Certes, la création d’entreprises commerciales pérennes, la naissance de relations diplomatiques régulières (en particulier avec la Turquie), la multiplication des récits de voyage (Bernier, Thévenot, Tavernier, Chardin…) accompagnent le développement d’un orientalisme savant (d’Herbelot, Galland…) et contribuent à une meilleure connaissance du Moyen-Orient. Pour autant, des romans de Gomberville jusqu’à Volney et aux grandes expéditions d’Égypte de la fin du XVIIIe siècle, l’âge classique n’a cessé de déployer autour du Moyen-Orient des représentations imaginaires d’autant plus nombreuses et puissantes que cet espace oriental restait encore largement méconnu. Qu’en est-il alors de cette « fable orientale » en France, des années 1630 à la fin de l’Ancien Régime ? Un imaginaire oriental perdure-t-il en France à l’âge classique, ou bien convient-il de distinguer entre un Orient baroque et un Orient des Lumières ? Quels liens se laissent-ils déceler entre élaborations fictionnelles et discours théoriques ? Telles sont quelques-unes des questions qui seront abordées dans ce colloque (organisé dans le cadre d’un partenariat entre le CELLF-UMR 8599 et l’Università Roma Tre), certaines questions déjà bien explorées ayant été délibérément écartées pour s’attarder sur des territoires moins parcourus de ce continent aux frontières de la littérature, de la science, de la morale et de l’imaginaire.

Programme

Jeudi 19 janvier (après-midi)

IEA, Hôtel de Lauzun

L’orient et ses fables (XVIIe siècle)

14 h 00 Introduction, Letizia Norci Cagiano (Università Roma Tre), Christophe Martin (Université Paris-Sorbonne) et Laurence Plazenet (Université Paris-Sorbonne)

(Università Roma Tre), (Université Paris-Sorbonne) et (Université Paris-Sorbonne) 14 h 30 Federico CORRADI (Università di Napoli L’Orientale) La fable orientale en France au XVII e siècle: préhistoire et promotion littéraire d’un genre.

(Università di Napoli L’Orientale) La fable orientale en France au XVII siècle: préhistoire et promotion littéraire d’un genre. 15 h 00 Patrick DANDREY (Université Paris-Sorbonne) La Fontaine et ses fables « orientales » : une fiction d'altérité ?

Pause

16 h 00 Laurence PLAZENET (Université Paris-Sorbonne) L’Orient des moralistes.

(Université Paris-Sorbonne) L’Orient des moralistes. 16 h 30 Camille ESMEIN-SARRAZIN (Université d’Orléans) Zayde, fable orientale unissant « toute la galanterie des Maures et toute la politesse d’Espagne ».

Jeudi 19 janvier (soirée)

SORBONNE, Amphithéâtre Richelieu

20 h 00 Les deux amis

Maitryee Mahatma, danse Kathak,

Manuel Weber, comédien,

Jean-Luc Tamby, théorbe,

Nabankur Bhattacharya, tabla,

Mathilde Étienne, direction d’acteurs, Sylvain Watmann, sitar et direction.

Vendredi 20 janvier (matin)

IEA, Hôtel de Lauzun

L’orient en scène et en images (XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES)

9 h 00 Rachel LAUTHELIER-MOURIER (École Pratique des Hautes Études) Du Perse au Persan, ou comment l'histoire peut rendre aveugle aux réalités de son temps.

(École Pratique des Hautes Études) Du Perse au Persan, ou comment l'histoire peut rendre aveugle aux réalités de son temps. 9 h 30 Valeria POMPEJANO (Università Roma Tre) Le costume oriental sur la scène et dans les romans baroques.

Pause

10 h 30 Maria Ines ALIVERTI (Università di Pisa) Le charme du costume « à la turque » au tournant de la réforme du costume de théâtre.

(Università di Pisa) Le charme du costume « à la turque » au tournant de la réforme du costume de théâtre. 11 h 00 Daniela DALLA VALLE (Università di Torino) Osman de Tristan l'Hermite : un modèle de tragédie ottomane.

Vendredi 20 janvier (après-midi)

IEA, Hôtel de Lauzun

L’orient en scène et en images (XVIIe ET XVIIIe siècles)

14 h 00 Sylvain MENANT (Université Paris-Sorbonne) De Piron à Favart, la convention orientale.

(Université Paris-Sorbonne) De Piron à Favart, la convention orientale. 14 h 30 Pierre FRANTZ (Université Paris-Sorbonne) Le théâtre du despotisme oriental.

Pause

15 h 30 Aurelio PRINCIPATO (Università Roma Tre) « De Turc à More » : à la recherche de la diversité orientale avant l’orientalisme.

(Università Roma Tre) « De Turc à More » : à la recherche de la diversité orientale avant l’orientalisme. 16 h 00 Jean-Christophe ABRAMOVICI (Université Paris-Sorbonne) Cultiver les « talents agréables » comme au « harem d’Ispahan ». Imaginaire oriental et foyer occidental.

Samedi 21 janvier (matin)

SORBONNE Amphithéâtre Descartes

L’orient mis en conte (XVIIIe siècle)

9 h 30 Benedetta PAPASOGLI (LUMSA Roma) Histoire d’Alibée, persan : Fénelon à l’épreuve du conte oriental.

(LUMSA Roma) Histoire d’Alibée, persan : Fénelon à l’épreuve du conte oriental. 10 h 00 Gianni IOTTI (Università di Pisa) Frêle raison. La raison et l'Orient dans les Lettres persanes.

Pause

11 h 00 Christophe MARTIN (Université Paris-Sorbonne) Rousseau et l’Orient : autour de La Reine fantasque.

(Université Paris-Sorbonne) Rousseau et l’Orient : autour de La Reine fantasque. 11 h 30 Letizia NORCI CAGIANO (Università Roma Tre) Ex Oriente lux ? Lumière et mystère dans les contes orientaux de Voltaire.

Conclusions

