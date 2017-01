Annonce

Argumentaire

Dans une perspective de circulation des concepts et des pratiques, et de perméabilité des frontières artistiques, le projet LexArt : Words for art. The rise of a terminology (1600-1750) qui a débuté en avril 2013, se propose d’étudier le vocabulaire artistique tel qu'il s'élabore au XVIIe siècle à partir des textes fondateurs italiens, se diffuse au Nord des Alpes et se transforme au début du XVIIIe siècle en relation avec les pratiques artistiques en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et dans les pays germaniques.

Le mot se révèle en effet être un précieux laboratoire des échanges et des réseaux artistiques et culturels qui traversent et font l’Europe. Les bornes chronologiques et géographiques, de même que le champ d’études du projet LexArt lui-même sont définis avec précision, le but de cette journée d’étude est donc d’approfondir certaines thématiques qui contribueront à donner un cadre conceptuel et concret aux outils proposés par LexArt, à savoir la base de données et le Dictionnaire encyclopédique de terminologie artistique (en cours de préparation).

Nous proposons ainsi plusieurs interventions qui pourront, par des approches croisées, cerner les formes, usages et enjeux de la lexicographie artistique à l’époque moderne. À ces interventions s’ajoutera également une présentation de la base de données LexArt (en cours de développement).

Programme

Président de séance : Thomas Kirchner (Deutsches Forum für Kunstgeschichte)

9h30 Michèle-Caroline Heck (Université de Montpellier III) Ouverture et introduction

10h00 Cecilia Hurley-Griener (Université de Neuchâtel – École du Louvre) Books for readers

10h30 Ralph Dekoninck (Université catholique de Louvain) Transferts lexicaux et sémantiques entre théorie de l'image et théorie de l'art

11h00 Pause

11h30 Aude Prigot (Université de Montpellier III) De la circulation des livres à la circulation des notions, le cas de Johannes Verhoek, traducteur néerlandais de Roger de Piles

12h00 Anaïs Carvalho (Université de Montpellier III) Roger de Piles et l'Allemagne : la diffusion par la traduction

12h30 Pause déjeuner

Président de séance : Jan Blanc (Université de Genève)

14h30 Emmanuelle Hénin (Université de Reims Champagne-Ardenne) Vérité et vraisemblance dans la théorie de l’art française

15h00 Marije Osnabrugge (Université de Montpellier III) Talent, genius, passion: 17th and 18th century terminology for an intangible but indispensable factor in artistic success

15h30 Michèle-Caroline Heck, Flore César, Radoslav Petkov (Universités de Montpellier III & Trèves) La base de données LexArt : un outil en construction

16h30 Pause