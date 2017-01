Annonce

Présentation

La revue Analyses et méthodes formelles pour les humanités numériques, en abrégé « Modèles et documents » (MODOC), souhaite offrir aux scientifiques une tribune pluridisciplinaire et interdisciplinaire autour des humanités numériques, destinée à faire connaître des travaux concernant l'étude des documents numériques et de leurs contenus, ceci indépendamment du canal de communication utilisé : écrit, parole, langue des signes, ou du support : texte, image ou vidéo. Nous entendons ici la notion de document comme définie par la fonction que ce dernier remplit pour un groupe social. C’est donc l’usage qui est fait d’une trace langagière par un groupe social, qui donnera à cette dernière le statut de document, la définition du groupe social concerné dépendant du sujet de l’étude.

MODOC entend couvrir un large champ ouvert aux domaines de la linguistique, du traitement automatique des langues, de la littérature, de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, des sciences de l'information et de la communication, etc. en fait, ouvert à tous les domaines qui abordent l’analyse de documents numériques.

MODOC sollicite des contributions sur des travaux d’analyse ou des états de l’art en relation avec l'impact qu’a la dimension numérique sur la création, la dissémination et l'utilisation des documents, aussi bien que des articles sur les modèles développés autour des documents numériques. Dans le processus d’analyse, nous voyons le modèle comme le maillon essentiel dans la série d’étapes qui permet, en partant de la matière originale, ici le document, d’aboutir à la formalisation, en passant par la simulation.

MODOC se veut être un complément des revues spécialisées qui existent dans les différentes disciplines et souhaite faire connaître, à un public le plus large possible, les dernières avancées en matière d’analyse des documents numériques et leur appropriation par la société, en allant au delà des frontières disciplinaires.

MODOC est une revue scientifique, les articles publiés devront donc satisfaire aux exigences de qualité scientifique, telles que le positionnement par rapport à l'état de l'art ou la réfutabilité des hypothèses, sans préjuger du niveau de formalisation attendu. Si des auteurs souhaitent adopter un niveau de formalisation élevé, ils devront le faire en ayant le souci de rester accessibles aux publics situés en dehors de leur spécialité.

La revue publie essentiellement des articles en langue française[1] en version numérique à raison d'un numéro par an, chacun comprenant 3 volumes, ces derniers avec en moyenne 5 articles. Les propositions d'articles seront traitées au fur et à mesure de leur réception par le comité scientifique.

Comité scientifique

Les articles seront relus par au moins un membre du comité scientifique de MODOC, composé de

Catherine Mering (Université Paris Diderot),

Michel Bernard (Université Sorbonne-Nouvelle),

Eddie Soulier (Université Technologique de Troyes),

Mathieu Valette (INALCO)

Patrick Paroubek (LIMSI-CNRS),

ainsi que par deux experts sollicités par le comité scientifique en fonction des thématiques abordées.

Pour plus d'information sur les critères de sélection des articles, merci de voir la grille d'évaluation fournie.

Les auteurs de soumission seront informés de la décision du comité scientifique dans les deux mois qui suivent la réception de leur proposition d’article.

[1] Les contribution en langue anglaise seront considérées si l'un au moins des auteurs n'est pas francophone, mais pourront voir leur publication décalée dans le temps afin de préserver une majorité d’articles en français par numéro (pas plus de 15 % à 20 % d’articles en anglais).

Modalités de soumission

Les articles devront contenir au moins 15 pages et ne pourront pas dépasser 25 pages, bibliographie incluse. La feuille de style MODOC est disponible à l'URL : https://www.openscience.fr/IMG/doc/openscience_guidelines.doc

Les propositions d'articles doivent être déposées (en pdf) sur le site.

Critères d'évaluation des propositions

La grille d’évaluation comprend les informations suivantes :

Relecteur :

Titre :

Numéro d'identification de l'article : Les différents critères sont notés sur une échelle de 1 à 5, avec les significations suivantes :1 très insuffisant, 2 faible, 3 acceptable, 4 bon, 5 excellent.



Il est attendu des relecteurs qu'ils fournissent aux auteurs des remarques leur permettant d'améliorer leur article. Les commentaires sur les articles ne doivent en aucun cas laisser entendre que la recommandation du relecteur sera suivie par le comité scientifique, la sélection de l'article dépendant de l'interprétation que ce dernier fera des différent avis reçus. (au moins trois, dont un provenant d'un membre du comité scientifique). Le format des relectures est un fichier de texte.



En cas de conflit d'intérêt, merci de le signaler au plus vite au comité scientifique.



La relecture s'effectue en double aveugle. Les auteurs ne connaissent pas l'identité des relecteurs et les relecteurs ne connaissent pas l'identité des auteurs des articles sur lesquels ils émettent un avis.



Les relecteurs s'engagent à préserver la confidentialité des articles qu'ils relisent.



Les critères pris en compte sont :

Clarté (1 très faible – 5 excellente) :

Rigueur scientifique (1 très faible – 5 excellente) :

Pertinence (1 très faible – 5 excellente) :

Nouveauté (1 très faible – 5 excellente) : Recommandation finale (mettre une croix en face du choix): publier en l'état

publier après modifications mineures

invité à soumettre à nouveau après modifications majeures

Commentaires confidentiels au comité scientifique