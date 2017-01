Annonce

Argumentaire

L’adaptation aux changements et la variabilité climatiques (CVC) reste encore un sujet d’actualité pour les différents secteurs y compris pour celui du transport. Des chercheurs, décideurs et également citoyens au Québec et partout dans le monde continuent de se poser des questions sur l’impact du CVC sur le transport terrestre et particulièrement en matière de résistances des infrastructures, des moyens de transports et d’adaptation de la population.

Les vagues de chaleurs, les inondations et autres phénomènes météorologiques qui ne cessent d’apparaitre avec différentes nouvelles formes d’agressivité un peu partout dans le monde, en provoquant des dégâts importants dans le secteur de transport, nous oblige à revenir encore une fois pour mettre sous la loupe les formes d’adaptation déjà engagées pour réduire l’impact sur l’offre de transport des voyageurs et marchandises d’autant plus que les recherches dans ces sujets ont été nombreuses.

Ce colloque abordera les 3 thèmes suivants :

1- Mieux cerner les différents risques du CVC pour le transport terrestre

2-Une meilleure connaissance des formes d’adaptation aux CVC dans le transport terrestre

3-Les expériences internationales dans l’adaptation aux CVC dans le transport terrestre.

Étant donné que le sujet de l’adaptation aux CVC est très complexe particulièrement pour le secteur du transport, ce colloque à travers son programme réunira des chercheurs de haut niveau, des étudiants et des experts, des décideurs provenant de toutes les disciplines, dont les travaux ont une relation avec le secteur du transport et son adaptation aux CVC.

Conditions de soumission

Les personnes intéressées à présenter une communication orale ou par affiche au colloque sont invités à transmettre leur proposition de communication, par courriel aux deux adresses emails suivantes :

madani.azzeddine@gmail.com

christopher.robin.bryant@gmail.com

au plus tard le 8/02/2017

La proposition doit inclure un titre (avec un maximum de 180 caractères espaces compris), un résumé (maximum 1500 caractères espaces compris) et le nom de l’auteur ou des co-auteurs (et l’établissement d’attache et adresse courriel).

La sélection des propositions de communication se fera sur la base des critères liés à la pertinence du sujet, la clarté de la problématique, les objectifs présentés, l’originalité des résultats de recherche ainsi que l’apport de la communication dans l’avancement des connaissances.

L’avis du comité scientifique sera transmis aux auteurs des propositions au plus tard le 22/02/2017.

Le colloque aura lieu le mercredi 10 mai 2017

Valorisation des contributions

Un ouvrage collectif sera édité après sélections des textes. À cet effet, les textes doivent parvenir au plus tard le 2/06/2017.

Deux prix seront accordés aux deux meilleures communications des étudiants-chercheurs durant le colloque.

Responsables scientifiques