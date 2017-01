Annonce

Le 26 décembre 2008, à la Culumbian Royal Hospital de Vancouver au Canada, Jean-Marc ELA quittait ce monde. Ainsi, s’éteignait à 72 ans, la voix de celui qui, très vite et durant de très longues décennies, s’imposa comme le sociologue le plus lucide et le plus fécond de sa génération. Unanimement salué par ses amis et collègues à l’époque, comme : un « infatigable veilleur » (Mbembe) ; un « baobab de la sociologie africaine » (Nga Ndongo) ; une « conscience aiguë des luttes auxquelles le continent africain est en permanence confronté » (Motaze Akam), il a laissé derrière lui une pensée sociologique extrêmement dynamique et dense intégrant tous les acteurs sociaux dans les champs aussi variés que la philosophie, l’anthropologie, l’économie, la politique, la culture, la démographie, l’environnement, la religion, la débrouille, l’histoire, et la science (Motaze Akam, 2011).

8h00-9h00 : Arrivée et installation des participants

Panel d'ouverture : Présidé par Honoré MIMCHE, Sociologue, Maitre de Conférences, IFORD/UYII-SOA)

Ma « rencontre » avec Jean-Marc ELA. Par Armand LEKA ESSOMBA , Directeur exécutif du CERESC (5 min.).

, Directeur exécutif du CERESC (5 min.). « Au sociologue et théologien des pauvres ». Déclamation de poème. Par Baudouin EDIMO NGOCK, (5 min.).

(5 min.). Jean-Marc ELA, esquisse biographique d’une dissidence en douce, Par Gérard AMOUGOU , Pole Sud, Université de Liège, CERDAP-UYII (10 min.).

, Pole Sud, Université de Liège, CERDAP-UYII (10 min.). Histoire des sciences sociales selon Jean-Marc ELA. Mémoire de cours. Par Laurent MBASSI, Chercheur associé à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun (10 min.).

9h30-11h00 : Panel I

Présidé par Claude ABE, Sociologue, Professeur, Université Catholique d'Afrique Centrale.

L’épistémologie et l’éthique de la transgression chez Jean-Marc ELA. Par Alain-Patrice Minkanda, Université de Yaoundé I. Exacerbation du cri de l’homme africain, stase des dynamiques sociales et lutte pour la survie. La place du religieux en contexte d’extrémisme. Par AMADA TALIKOA, Université de Yaoundé I/ENS Pour une science des marginalisés et l’éveil des consciences au développement. Par Cédric KENGMO FOMETIO, CERESC, Université de Yaoundé I. Sciences sociales et développement au ras du sol chez Jean-Marc ELA. Par Salomon ETEME ESSAGA, Université de Yaoundé I. La question de l’anthropologie et l’inégalité sociale : le cas du discours de la dénonciation dans l’œuvre de Jean-Marc ELA. Par EDONGO NTEDE, CERESC, Université de Yaoundé I. L’accès aux innovations socio techniques dans le milieu éducatif au Cameroun : étude sur les comportements socio-culturels et économiques dans les établissements secondaires de Yaoundé. Par Hortense E. BALE, Centre National d’Éducation-MINRESI/ Université de Douala. Découvrir une « théorie » de l’Afro-renaissance avec Jean-Marc Ela : assumer un héritage épistémologique dans l’Afrique actuelle. Par José Donadoni MANGA KALNIGA, Centre National d’Éducation-MINRESI/ Université de Maroua et, Salifou NDAM, Centre National d’Éducation-MINRESI/ CERESC, Université de Yaoundé 1.

Échanges

11h00-11h30 : pause-café

11h30-13h00 : Panel II

Présidée par Mathias OWONA NGUINI, Socio-politiste, Maitre de Conférences, Fondation Paul ANGO ELA, UYII-SOA

Appels aux oubliés du développement, à travers l’œuvre de Jean-Marc ELA. Par Pierre MBOUOMBOUO, Centre National d’Éducation-MINRESI.

Le paradigme du « monde d’en bas » dans l’heuristique des crimes de masse en Afrique postcoloniale. Par Amadou MFONDI GHOUENZEN, Université de Yaoundé I. Jean-Marc ELA : Une biographie littéraire sur la plume d’un grand penseur et porteur de l’émergence d’une sociologie africaine. Par Carole Joëlle BEYALA, CERESC, Université de Yaoundé I. La marginalisation de la production historienne au Cameroun. Par Patrick TSOUNGUI ELLE, Université de Yaoundé I. La marginalité et la subversité de la discipline historique. Par Patrick Martin MVONDO EWODO, Université de Douala. Stratégies d’ascension sociale des courtiers et des acteurs locaux en milieu rural et la riposte paysanne à l’Extrême-Nord : le cas du Département du Mayo-Danay. Par Pierre MAKAÏNI BOUGOLLA, CERESC, Université de Yaoundé I. Discours sur le développement rural en Afrique noire : entre ruptures postcoloniales et libération des gens du « monde d’en bas » chez Jean-Marc ELA. Par Jean Roger ONAH, CERESC, Université de Yaoundé I.

Échanges

13h30-15h00 : Panel III

Présidée par Alawadi ZELAO, Maitre de Recherche-CNE/MINRESI, Vice-Doyen chargé de la recherche et de la coopération Université de Dschang

De la marginalité à l’utopie chez Jean-Marc ELA.Par Serge Armand MBIENKEU, CERESC,Université de Yaoundé I Sciences sociales, « riposte à la crise » et « innovations sociales » : contribution à la désoccultation et à la revalorisation des rôles des acteurs de développement, produits par les sciences sociales, en contexte camerounais. Par Perrier Elias NGUEULIEU, Université de Yaoundé 1. Science et pouvoir chez Jean-Marc Ela : de la crise des théories totalitaires à l’insurrection des savoirs assujettis. Par Achille NOAH EKENE, CERESC, Université de Yaoundé I. Sciences sociales et prises de décision politique au Cameroun. La paradoxale distanciation. Par Delmas TSAFACK, GRAPS, Université de Dschang. Les sciences sociales face à la doctrine du développement en Afrique. Par Donald NGOUO DJOUMESSI, CERESC, Université de Yaoundé I. Autour du fratricide postcolonial. Critique de la raison politicienne et vocation actuelle de la sociologie en sociétés africaines. Par Armand LEKA ESSOMBA, CERESC, Université de Yaoundé I.

Échanges

16h : séance de clôture