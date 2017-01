Annonce

Date et lieu

13 décembre 2017 à Montréal

Argumentaire

Après les premières vagues de revendications identitaires du tournant des XIXe et XXe siècles, puis de l’entre-deux-guerres, les années 1960 voient la renaissance et la multiplication des mouvements d’affirmation particulariste en Europe comme en Amérique du Nord. Nous nous limiterons ici aux espaces de la francophonie, qui offrent un vaste champ d’études cohérent, mais cela n’empêchera pas – elle sera bien au contraire encouragée – une mise en perspective grâce à l’étude succincte d’autres aires géographiques et civilisationnelles.

Au cours des années 1960 la plupart des mouvements identitaires subissent une mutation importante, quittant généralement la droite de l’échiquier politique pour le traverser et se porter sur sa gauche, voire sur l’extrême gauche. Ce glissement est particulièrement marqué dans le cadre du souverainisme québécois, des autonomismes et indépendantismes basques et bretons. D’un régionalisme ou nationalisme catholique traditionnel on passe à des luttes inspirées par le marxisme dans ses différentes acceptions, ou au moins par le socialisme. Les pays concernés par ces phénomènes identitaires qui semblent aller à contre-sens d’autres mouvements de fond, comme la création de la Communauté économique européenne, puis de l’Union européenne

En comparant ces mouvements, de part et d’autre de l’Atlantique, on est frappé par de nombreux points de convergence – ils entretiennent d’ailleurs souvent des relations plus ou moins suivies -, même s’ils ont chacun leur histoire et leur personnalité propres. Ce cycle des Journées d’étude « Identités nationales/ identités régionales dans l’espace francophone » s’est décliné en trois journées d’études à Strasbourg en 2015, à Lafayette, Louisiane en 2016 sera tenu à Montréal le 13 décembre 2017. Nous prévoyons la publication des actes de ces trois journées d’étude.

Modalités de soumission

Les organisateurs sollicitent des propositions de communications qui touchent spécifiquement le thème retenu. Les personnes intéressées, les doctorants sont spécifiquement encouragés à le faire, doivent faire parvenir un titre de communication, un résumé de 200 mots et une copie du cv. à Jean Lamarre, professeur d’histoire au Collège militaire royal du Canada et directeur du comité d’évaluation via son adresse courriel Jean.Lamarre@rmc.ca.

La date butoir est le 20 janvier 2017.