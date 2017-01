Annonce

Journée d’étude, Institut universitaire de technologie de Troyes, 23 mars 2017

Axes disciplinaires

Notre programme de recherche est pluridisciplinaire. Il concerne aussi bien les Sciences de l’information et de la communication que les Études cinématographiques et audiovisuelles, la Linguistique, la Littérature, les Sciences de l’éducation, les Sciences politiques et la Sociologie.

Problématique

Comment sont reçus des deux côtés de la Méditerranée les objets audiovisuels qui visent à informer tout en divertissant ?

Notre projet de recherche porte sur la réception des formes audiovisuelles à valeur didactique qui utilisent le récit à des fins de médiation. Ces formes « hybrides » sont fréquemment dévalorisées, car évaluées à partir des seuls critères esthétiques. Afin d’évaluer leurs effets en matière d’éducation, nous proposons de les envisager à partir d’études de réception et d’études comparatives.

Thématiques

En matière d’interculturalité et d’échange entre le Nord et le Sud, il s’agira de décrire, d’expliquer et de mesurer la portée desformes médiatiques audiovisuelles hybrides mobilisant le récit à des fins didactiques, en particulier les films biographiques (lesbiopics), les films historiques (patrimoniaux), les films documentaires qui proposent une scénarisation du réel, ou encore ce que l’on appelle communément les docufictions.

La journée d’étude est ouverte à l’étude detout type d’objet audiovisuel :cinéma, télévision, webdocumentaire, dessin d’actualité, bande dessinée, etc.

Ces formes audiovisuelles aborderont principalement cinqthèmes :

la coopération (les actions des politiques publiques et des ONG)

les conflits (passés et récents)

l’environnement et le développement durable (dimensions environnementale, sanitaire et sociale)

l’esclavagisme (histoire de l’esclavagisme et formes actuelles d’asservissement)

les migrations (diaspora, flux, politiques migratoires, formation et travail des migrants)

Un sixième thème transversal sur le genre pourra être abordé (sur les femmes ou les hommes, sur le masculin et le féminin, sur les sexualités).

Méthodologies

Seront valorisées :

les démarches comparatives prenant en compte les publics dans leur diversité (soit des publics de nationalités différentes, soit des publics distincts sur un même territoire).

les études de réception : si les analyses filmiques pourront certes étudier la représentation des thèmes abordés, seront plus particulièrement appréciées les démarches qui cherchent à évaluer les effets des modes de médiation sur les publics au travers d'enquêtes de terrain, d’un recueil de données dans le cadre d'entretiens, de l’observation des réseaux sociaux ou encore de l’étude de textes critiques.

Organisateurs :le Centre d’Études et de Recherches sur les Emplois et les Professionnalisations (CÉREP, Université de Reims Champagne-Ardenne) et le laboratoire « Langues, Littérature et Civilisation/Histoire en Afrique » (LLC/HA, Université d’Oran2) dans le cadre du Programme Hubert Curien Tassili de coopération scientifique entre l’Algérie et la France.

Comité d’organisation

Hanane El Bachir, maîtresse de conférences (HDR) en sciences des textes littéraires, Option Littérature et Cinéma à l’Université d’Oran2

Pascal Laborderie, maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication, Université de Reims Champagne-Ardenne

Comité scientifique

Louis Basco, docteur en Sciences de l’éducation, chercheur associé au Centre Norbert Elias, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse

Dalila Belkacem, maîtresse de conférences HDR, Sciences des textes littéraires, Laboratoire LLC/HA, Université d’Oran2

Christian Bonah, professeur en Epistémologie, SAGE, Université de Strasbourg

Marianne Cailloux, maîtresse de conférences en Sciences de l’information et de la communication, CÉREP, Université de Reims Champagne-Ardenne

Hanane El Bachir, maîtresse de conférences (HDR) en sciences des textes littéraires, Option Littérature et Cinéma à l’Université d’Oran2

Mohamed-Ali Elhaou, maître-assistant à l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information, Université de la Manouba, chercheur associé au GERiiCO, Université de Lille3

Pascal Laborderie, maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication, Université de Reims Champagne-Ardenne

Françoise F. Laot, professeure de Sociologie, CÉREP, Université de Reims Champagne-Ardenne

Leila Dounia Mimouni-Meslem, maîtresse de conférences (HDR) en sciences des textes littéraires, Option Littérature et Paralittérature à l’Université d’Oran2.

Sylvie Pierre, maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication, CREM, Université de Lorraine

Abdelkader Sayad, maître de conférences HDR en Sciences du langage, Laboratoire LLC/HA, Université de Mostaganem

Modalités de réponse à l’appel à communication et calendrier

Les réponses à l’appel à communication devront être transmises

le 22 janvier 2017

délai de rigueur à Pascal Laborderie :laborderie.pascal@wanadoo.fr

Les réponses aux candidatures seront envoyées au plus tard le 29 janvier 2017.

Les propositions contiendront le nom de leur auteur et la mention de son rattachement institutionnel, son adresse mail, un titre et un résumé d’une page maximum. Elles devront être accompagnées d’une courte biographie (5 lignes) et de quelques références bibliographiques.