Annonce

Séances

Mardi 17 janvier 2017, L’ingénierie du génome, entre espoirs et craintes

salle Jean Jaurès



Présentation

Une conférence visant notamment à faire le point sur les enjeux scientifiques et éthiques de la technique Crispr/Cas9, une technique récente, qui est en train de bouleverser la biologie fondamentale et ses applications par les analyses croisées de la recherche en sciences biologiques et en sciences humaines et sociales.

Programme

16h30 - Prof. Marc Mézard (ENS Director), Ouverture de la conférence/Opening of the conference

16h35-19h : La technologie Crispr et ses applications/ Crispr technology and its applications

Modérateur/Chairman : Patrick Charnay (ENS-PSL)

16h35 - Dr. Philippe Horvath (Dupont Nutrition and Health, Dangé-Saint-Romain): The CRISPR-Cas revolution: history and technology

(Dupont Nutrition and Health, Dangé-Saint-Romain): The CRISPR-Cas revolution: history and technology 17h10 - Prof. Charles Gersbach , (Duke University, Durham, NC, USA): Gene Therapy and Cell Programming with CRISPR/Cas9

, (Duke University, Durham, NC, USA): Gene Therapy and Cell Programming with CRISPR/Cas9 17h45 - Dr. Christophe Sallaud (Biogemma, Limagrain, Clermond-Ferrand): Plant genome engineering

(Biogemma, Limagrain, Clermond-Ferrand): Plant genome engineering 18h20 - Prof. Rodolphe Barrangou (North Carolina State University, USA): Business implications of the CRISPR craze

20h30-22h30 – Table ronde : Implications éthiques et juridiques de la révolution Crispr

Modérateur : Frédéric Worms (ENS-PSL)

Prof. Rodolphe Barrangou (North Carolina State University, USA)

(North Carolina State University, USA) Prof. Stanislas Lyonnet (Université Paris Descartes, Institut Imagine)

(Université Paris Descartes, Institut Imagine) Prof. Christine Noiville (CNRS UMR8056, Université Paris 1, Présidente du Haut Conseil des Biotechnologies)

(CNRS UMR8056, Université Paris 1, Présidente du Haut Conseil des Biotechnologies) Prof. Jean-Claude Ameisen (Université Paris 7, Président du Comité Consultatif National d’Ethique)

Prochaines séances

Les prochaines séances seront annoncées ultérieurement