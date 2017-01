Annonce

Argumentaire

La réflexion sur le rôle et la nature des archives suscite actuellement l'intérêt des sciences humaines et sociales. A partir de perspectives variées, différentes disciplines se sont interrogées et s'interrogent sur l'histoire des archives, leurs usages, leur conservation. Nous proposons d'ouvrir la réflexion à la discipline littéraire, avec le double objectif d'étudier l'inscription des archives dans l'écriture littéraire contemporaine et dans l'écriture disciplinaire en sciences humaines et sociales. Nous partons de l'hypothèse que l'intérêt croissant des écrivains et des spécialistes en littérature pour celles-ci depuis la deuxième moitié du XXe siècle constitue un phénomène contemporain qui a permis de renouveler à la fois la tradition littéraire et les approches disciplinaires. À partir de ce postulat, nous nous intéresserons à la capacité des archives à favoriser des productions marquées par une écriture plurielle et interdisciplinaire, sous différentes formes, de la génération de l'objet à sa formalisation.

Organisation

Annick Louis (Reims/CRAL)

Clara Zgola (CRAL/Université de Varsovie)

Organisé par le CRAL (EHESS-CNRS) en partenariat avec le Centre de la Culture Polonaise (Université de Varsovie), le Centre de la Civilisation Polonaise-Paris Sorbonne, l’Institut Polonais Paris

Programme

Vendredi 13 janvier 2017

EHESS, Amphithéâtre François Furet – 105 Bd Raspail – 75006 Paris

9h30–9h45 Ouverture Esteban Buch

9h45–10h15 Annick Louis : La dimension enquête et la dimension archives dans la discipline littéraire

10h15–12h15 L’interdisciplinarité des archives.

Modératrice Annick Louis.

Roger Chartier (Collège de France-EHESS) : Archives et littérature ou « littérature » et archives

(Collège de France-EHESS) : Archives et littérature ou « littérature » et archives Arlette Farge (CNRS) : L'usage de l'archive dans le récit historique : une écriture de l'histoire investie par les intensités passées et présentes de la vie sociale et politique

14–15h15 Genres et archives.

Modérateur Frédéric Detue

Pawel Rodak (Paris Sorbonne) : Les journaux d’écrivains polonais au XXe siècle vus à travers les archives

(Paris Sorbonne) : Les journaux d’écrivains polonais au XXe siècle vus à travers les archives Christian Jouhaud (GRIHL-EHESS), Judith Lyon-Caen (GRIHL-EHESS) : De quoi les traces regardées comme des objets sont-elles l'archive ?

15h30–17h15 Archives virtuelles ou portatives.

Modératrice Clara Zgola

Agnieszka Karpowicz (Varsovie) : L’archive de la voix : les nouvelles dimensions des textes littéraires de Miron Białoszewski

(Varsovie) : L’archive de la voix : les nouvelles dimensions des textes littéraires de Miron Białoszewski Fatiha Idmhand (Poitiers), Cécile Braillon (Valenciennes) : La numérisation des archives et manuscrits: incidences épistémologiques et conséquences théoriques

(Poitiers), Cécile Braillon (Valenciennes) : La numérisation des archives et manuscrits: incidences épistémologiques et conséquences théoriques Florence Lhote (Université Libre de Bruxelles) : L'écriture documentaire: l'emploi des archives par les écrivains de seconde génération de la guerre d'Algérie

17h30–18h30 Table ronde avec Agata Tuszynska.

Modératrice Malgorzata Smorag-Goldberg

Samedi 14 janvier 2017

Université Paris-Sorbonne – Salle des Actes – 17, rue de la Sorbonne – 75005 Paris

9h30–11h Le réel créé par les archives.

Modératrice Clara Zgola

Agnieszka Grudzinska (Paris Sorbonne) : Les écrits au cœur de la Shoah: Archives Ringelblum, écriture intacte, enjeux historiques et stylistiques, et « arrangement » littéraire dans les Médaillons de Zofia Nalkowska

(Paris Sorbonne) : Les écrits au cœur de la Shoah: Archives Ringelblum, écriture intacte, enjeux historiques et stylistiques, et « arrangement » littéraire dans les Médaillons de Zofia Nalkowska Marie-Jeanne Zennetti (Lyon 2) : La fabrique du réel

(Lyon 2) : La fabrique du réel Paula Klein (Poitiers) : Documenter le présent, une forme d’activisme artistique: Livre de Manuel (1973) de Julio Cortázar

11h15–12h45 Renouveler les disciplines.

Modératrice Paula Klein

Frédérik Detue (Poitiers) : Littérature documentaire et archive : la critique littéraire comme science sociale

(Poitiers) : Littérature documentaire et archive : la critique littéraire comme science sociale Clara Zgola (CRAL-Varsovie) : Archiver le quotidien urbain dans la littérature de l’extrême contemporain : les approches interdisciplinaires

(CRAL-Varsovie) : Archiver le quotidien urbain dans la littérature de l’extrême contemporain : les approches interdisciplinaires Charlotte Lacoste (Lorraine) : De l’archive au corpus. L’apport des sciences du texte à l’historiographie

14h30-16h15 Les imaginaires de l’archive.

Modérateur Pawel Rodak

Agnès Delage (Aix-Marseille) : Fiction d’archive et révisionnisme historique sur la scène du roman contemporain

(Aix-Marseille) : Fiction d’archive et révisionnisme historique sur la scène du roman contemporain Emmanuel Boujou (Rennes) : Mal d'archive, bien du roman. De quelques archi-fictions contemporaines

(Rennes) : Mal d'archive, bien du roman. De quelques archi-fictions contemporaines Dominique Viart (Paris X) : l'archive substituée : méthode et poétique de l'approximation historique

(Paris X) : l'archive substituée : méthode et poétique de l'approximation historique Marcin Napiorkowski (Varsovie) : Lieu de mémoire, lieu de pouvoir. L'Institut de la Mémoire Nationale et l’imagination mythique

16h30–17h30 L'inscription de l'enquêteur.

Modératrice Annick Louis

Alban Bensa (EHESS), François Pouillon (EHESS) : Terrain d'écrivains. Littérature et ethnographie. C'est ce que nous avons voulu dire

17h30–18h30 Philippe Artières (CNRS) : Histoire et littérature contemporaine : un malentendu

Ce colloque fait partie d'un projet de recherche international à trois volets. Les prochains volets auront lieu à l'Université de Varsovie (Les écritures des archives II : Archives et création artistique) et à Columbia University (Les écritures des archives III : Les poétiques des archives).