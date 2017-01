Annonce

Argumentaire

Que les contours en aient été déterminés par la colonisation, par des « modernités indigènes », par les conditions de la guerre froide ou désormais par le système de la « starchitecture », l’architecture et les arts qui lui sont liés sur les pourtours sud et est méditerranéens, et au-delà dans la Péninsule arabique, constituent un vaste champ d’étude encore largement en friche. Les mêmes grands noms — Le Corbusier à Alger, Écochard à Beyrouth — sont indéfiniment travaillés, au détriment de l’appréhension d’un paysage plus riche et plus complexe, qui prend à revers bien des certitudes et questionne les circuits et les enracinements de la pratique architecturale et décorative au cours de la période contemporaine.

Pour sa seconde année, le séminaire se centrera sur les sources et les méthodes que les chercheurs se donnent pour aborder ce parent pauvre de l’histoire de l’art et de la culture matérielle du monde contemporain, en termes de corpus, de découpages chronologiques et thématiques, de perspectives problématiques. Les séances offriront l’occasion de discuter les travaux européens les plus récents conduits dans le domaine.

Responsables scientifiques

Juliette Hueber (InVisu, CNRS/INHA)

Claudine Piaton (InVisu, CNRS/INHA)

Mercedes Volait (InVisu, CNRS/INHA)

Lieu et horaires

INHA, galerie Colbert, salle Walter Benjamin

15 H-17 H

Programme

17 janvier 2017

Le Club des Princes au Caire (1897-1902) : commande, décors et ancrage urbain

Intervenant : Mercedes Volait (InVisu, CNRS/INHA)

Voir dans l'agenda

24 janvier 2017

Le mouvement Arts and Crafts et l’Empire britannique : Charles Robert Ashbee et la restauration de la mosquée du Dôme du Rocher à Jerusalem (1917-1921)

Intervenant : Aurélie Petiot (Université Paris Ouest Nanterre)

Voir dans l'agenda

31 janvier 2017

Appropriation et transformation de grandes demeures suburbaines d’Alger

Intervenants : Clara Alvarez (InVisu, CNRS/INHA) et Claudine Piaton (InVisu, CNRS/INHA)

Voir dans l'agenda

7 février 2017

Raphaël Guy, architecte en Tunisie, entre notoriété et oubli (1900-1918)

Intervenant : Fabienne Crouzet (chercheur indépendant)

Voir dans l'agenda

21 février 2017

L’architecture du musée copte du Caire

Intervenant : Julien Auber de Lapierre (EPHE)

Voir dans l'agenda

28 février2017

L’architecture Art nouveau en Tunisie et au Maroc

Intervenant : Christophe Giudice (chercheur indépendant)

Voir dans l'agenda

7 mars 2017

Trajectories of Modern Architecture in Kuwait (1945-1989) (en anglais)

Intervenant : Roberto Fabbri (Universidad de Monterey)

14 mars 2017

La monographie de bâtiment appliquée aux architectures d’Alger de la période coloniale

Intervenant : Nabila Cherif (École Polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger)

21 mars 2017

Vers une dé-propagande des archives militaires : Mais où se trouve donc l’architecture ?

Intervenant : Samia Henni (École polytechnique fédérale de Zürich)

28 mars 2017

Les Feuillets d’El-Djezaïr du Comité du Vieil Alger

Intervenant : Juliette Hueber (InVisu, CNRS/INHA)

4 avril 2017

Présentation des doctorants

18 avril 2017

Architectural Mobilities : Large Data Approach

Intervenant : Lukasz Stanek (Manchester Architecture Research Centre)