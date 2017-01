Résumé

Ce colloque, qui prend la suite du colloque Mazarin, les lettres et les arts, portera sur les liens de Mazarin avec Rome et l’Italie, pendant sa période romaine, jusqu’en 1643, puis pendant son ministériat en France. Dans une double perspective, celle de l’histoire et celle de l’histoire des arts, on y étudiera ses réseaux (diplomatiques, politiques, religieux, familiaux, de renseignement, les uns et les autres étant souvent mêlés), son collectionnisme, son mécénat, sa propagande.