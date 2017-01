Annonce

Organisatrices

Dans le cadre d’un cycle de demies-journées d’études proposé par l’association DD&T, Caroline Lejeune Politiste, Post-doctorante, Institut de géographie et de durabilité, Faculté des géosciences et de l’environnement, Université de Lausanne, Clémence Guimont, doctorante, CERAPS (UMR 8026)

Inscription

L’inscription est obligatoire (nombre de places limitées). Merci de vous inscrire en envoyant un mail aux adresses suivantes:

clemence.guimont@hotmail.fr et caroline.lejeune@unil.ch

Séminaires interdisciplinaires du développement durable (SIDD) organisés par l’association Développement durable & Territoires

Programme

Jeudi 26 janvier 2017 : Du bon usage de la durabilité forte

Organisé par Caroline Lejeune et Clémence Guimont

14h30 à 17h30, en salle R3-48, au laboratoire du Ceraps à l’université de Lille 2 (Place Déliot, métro Porte de Douai).

Argumentaire

Avec l’émergence des registres de l’urgence et de la crise environnementale, des courants spécifiques de disciplines en sciences humaines et sociales (théorie politique environnementale, économie écologique, philosophie environnementale) ont progressivement introduit les contraintes matérielles de l’environnement dans leurs cadres d’analyses, afin d’interroger l’effectivité des activités économiques, politiques et sociales à formuler des réponses adaptées aux basculements environnementaux.

L’objectif scientifique du séminaire est d’instaurer un dialogue entre différentes disciplines autour d’un outil théorique commun, celui de la durabilité forte. L’économie écologique et la philosophie environnementale ont au cours de leurs trajectoires scientifiques mobilisé la durabilité forte comme un outil d'appréhension des perturbations environnementales, interrogeant ainsi le sens de notre responsabilité et nos actions. L’enjeu est épistémologique et permet d’ouvrir une discussion transdisciplinaire sur les convergences et les divergences autour de cette notion mais aussi sur ces limites théoriques.

Intervenants

Rémi Beau , Philosophe, Post-Doctorant, Laboratoire Sophiapol Université de Nanterre La Défense

, Philosophe, Post-Doctorant, Laboratoire Sophiapol Université de Nanterre La Défense Harold Levrel, Economiste, Professeur à l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech), Chercheur au CIRED

Discutants

Caroline Lejeune Politiste, Post-doctorante, Institut de géographie et de durabilité, Faculté des géosciences et de l’environnement, Université de Lausanne

Politiste, Post-doctorante, Institut de géographie et de durabilité, Faculté des géosciences et de l’environnement, Université de Lausanne Jacques Theys, enseignant à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, ancien responsable de la prospective au Ministère du développement durable et ancien directeur scientifique de l’Institut Français de l’Environnement.

Jeudi 23 mars 2017 (date provisoire)

Les dimensions spirituelles de l’engagement écologiste : nouveaux visages de la crise écologique ? – organisé par Marie Drique

Jeudi 11 mai 2017

L’acceptabilité sociale des nouvelles technologies de transition énergétique – organisé par Loïc Aubrée, Michel Carrard et Hervé Flanquart

Jeudi 12 octobre 2017

Les nouveaux modèles économiques pour la transition écologique et sociale – organisé par Isabelle Bruno et Muriel Maillefert

Jeudi 14 décembre 2017 (date provisoire)

Se nourrir dans un monde fini – organisé par Elise Poisnel et Helen Ha