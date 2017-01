Annonce

Cette conférence sera l’occasion d’étudier les rapports d’influence réciproque et de rivalités entre la France et l’Angleterre entre 1700 et 1914. La manière dont modes vestimentaires et textiles s’influencent et s’opposent sera analysée à travers l’étude de la circulation - licite ou illicite - des savoirs, des individus et des objets dans une perspective d’histoire connectée. Dans ce cadre, la diffusion des modèles entre la France et l’Angleterre par la presse, les gravures ou les poupées de mode mais aussi par l’importation directe de textiles et de vêtements, la réalisation de copies, les phénomènes d’espionnage et de contrefaçons sera centrale. Les politiques protectionnistes visant à limiter les importations de la nation rivale seront également appréhendées. Une attention toute particulière sera portée aux différentes temporalités de l’industrialisation dans les deux pays afin de comprendre les processus d’innovation en oeuvre, mais aussi l’organisation progressive des métiers et leurs enjeux particuliers en France et en Angleterre. On pourra ainsi s’intéresser à l’avènement progressif de la figure du “grand couturier” dont le prototype est sans doute Charles Frederick Worth, britannique venu en France en 1858 pour ouvrir une maison de couture qui devient rapidement le symbole de la haute couture parisienne.

Organization

Organized by the IHTP-CNRS & LARCA (UMR 8225) – Université Paris Diderot

Argument

The Séminaire Histoire de la mode (IHTP/CNRS) and the LARCA (Université Paris Diderot) are organizing a joint international conference in Paris on October 13-14, 2017, “Moving Beyond Paris-London: Influences, Circulation, and Rivalries in Fashion and Textiles between France and England, 1700-1914.” This conference is the latest in a series on cultural exchanges in fashion, which have included “Haute couture, fashion and consumption, France and England, 1947-1957 (April 11 2014), “French-American Exchanges in Fashion,” (April 15, 2016), and Franco-German Exchanges in Fashion (October 10-12, 2016).

By looking closely at the relationship—at times friendly, at times not—between France and England through fashion and textiles between 1700 and 1914, this conference will touch on a number of topics, including: the circulation (lawful or illicit) of knowledge, individuals, and objects; the diffusion – and cross-fertilization – of design models between the two countries via press, engravings, or fashion dolls; the importation of textiles and clothing; the phenomena of copying, espionage, and counterfeits; the pursuit of protectionist policies which aimed to limit imports from the rival nation. Particular attention will be given to the different temporalities of industrialization of the two countries as a way to understand innovation and the progressive organization of professions in each. The comparison between the evolution of the two countries will also take into account examples of transfers across them such as with Charles Frederick Worth, the British designer who came to France in 1858 to open a couture house that rapidly became the symbol of haute couture in Paris.

These questions seek to examine the myriad ways in which fashion and textiles strengthened or frayed the political, economic, commercial, industrial, and cultural ties between the two countries. The conference also aims to shed new light on the geography of fashion by looking at capitals and production centers (Paris-London / Manchester-Rouen/ Lyon-Spitalfields), as well as by considering the more global context at a time of intense colonial rivalry between the two countries.

Submission guidelines

Please send your paper proposals (200 words and a short biography)

before February 28 , 2017

to: FrancoBritishFashion@gmail.com.

Reply by: March 31, 2017

Date and location : Paris, October 13-14, 2017

Scientific Committee