Annonce

Cette journée d'étude est organisée par l’EA IMAGER (Institut des mondes anglophone, germanique et roman, UPEC) et en partenariat avec l'ESPE de l'académie de Créteil-UPEC.

Argumentaire

Dans ses écrits, à commencer par sa thèse, développée dans les deux volumes de sa grammaire comparée du français et de l’allemand, Jean-Marie Zemb s’attache à redéfinir les classes de mots en donnant la priorité aux fonctions sur les formes, et à formuler précisément l’organisation des énoncés assertifs. Tout énoncé assertif se compose de trois éléments : le thème (les éléments de la réalité dont on parle), le rhème (les propriétés attribuées à ces éléments), et ce qui relie les deux, le phème (la manière dont le locuteur annonce la convenance de ces propriétés à cette réalité), l’espace où se positionne entre autres la négation. Chacune de ces parties est caractérisée par une organisation propre, que Jean-Marie Zemb schématise par différents graphes pour rendre explicites les différentes dimensions entrant en jeu. Or, même si l’ordre des éléments n’est pas le même d’une langue à une autre, cette tripartition peut s’appliquer à toute langue, et en particulier au français et à l’allemand.



Au cours de cette journée, il s'agira de faire apparaître la richesse de la pensée zembienne, les directions suggérées et celles qui ont été ou sont empruntées par ses collègues ainsi que les aménagements proposés.

Conditions de soumission

Les propositions feront l’objet d’un résumé d’une quinzaine de lignes permettant d’apprécier la problématique de la recherche et les modalités de mise en œuvre.

Elles pourront être accompagnées d’une bibliographie succincte (3 à 5 références) et de 4 à 5 mots-clés.

Elles devront être envoyées sous forme d’un fichier Word à l’adresse suivante :

therese.robin@u-pec.fr

Elles seront soumises au comité scientifique qui se prononcera sur la pertinence et la rigueur scientifique des soumissions.

Les communications dureront 30 minutes, suivies chacune de 10 minutes de questions.

Date limite d’envoi des propositions : 16 janvier 2017

La publication des actes est envisagée.

Comité scientifique

Joëlle Aden (ESPE de Créteil)

Irmtraud Behr (Paris 3-Sorbonne Nouvelle)

Hans-Werner Eroms (Passau)

Marie-Anne Moreaux (Inalco)

Comité d’organisation