Les réputations structurent l’expérience individuelle et collective du monde social, en particulier au sein d’univers professionnalisés (artistiques, académiques, politiques, financiers, etc.) fortement soumis aux enjeux de confiance des pairs, de distinction et de singularisation, de notoriété et de célébrité, ou encore de neutralisation des rumeurs.

Comment les sciences sociales enquêtent-elles sur les phénomènes de réputation? Une approche empirique et réflexive en termes de réputation peut-elle apporter un nouvel éclairage sur les conditions sociales de fonctionnement d’espaces sociaux au sein desquels les enjeux symboliques sont prééminents? Quels sont les usages possibles de la réputation comme ressource ou comme stigmate, ainsi que les stratégies et les contraintes liées à ces usages?

Cette journée d’études se donne pour objectif d’analyser les fondements et les formes des dynamiques réputationnelles, leurs effets sociaux, politiques et culturels, ainsi que les outils dont disposent les chercheurs pour les objectiver. Si les réputations attachées à des acteurs ou des collectifs sont ici prioritairement concernées, des enquêtes portant sur les réputations d’objets ou d’institutions pourront être mobilisées à titre de comparaison.

Journée d’études organisée par Adeline Denis, Sarah Kolopp et Guillaume Lancereau, avec le soutien du Centre Maurice Halbwachs (CMH, UMR 8097) et du Centre de Recherches Historiques (CRH, UMR 8558).

La date limite d’envoi des communications (en langue française ou anglaise, deux pages environ avec explicitation des matériaux d’enquête, ainsi que nom, coordonnées, statut et affiliations)

est fixée au 20 février 2017

aux adresses suivantes : adeline.denis@sfr.fr, sarah.kolopp@gmail.com, guillaume.lancereau@gmail.com.

