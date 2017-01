Résumé

Le cycle de conférences mensuelles vise à approfondir un thème spécifique, en invitant des chercheurs à exposer leur interprétation et soumettant celle-ci à la discussion approfondie d’un public informé et intéressé. « Intégration européennes : mythes et limites », tel est le titre du grand séminaire de 2016-2017. Chaque séance sera consacrée à la discussion d’un texte, en présence de deux intervenants : un chercheur affirmé présentera l’un de ces travaux, et un doctorant, post-doctorant ou jeune docteur commentera et lancera le débat avec le public. L’entrée à l’ensemble des activités est libre et gratuite - chercheurs, étudiants et intéressés à l’Europe sont tous les bienvenus de se joindre au débat.