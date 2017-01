Résumé

Ouvert aux étuduiants et chercheurs en sciences humaines et sociales, le concours de l'AARHSE valorise les travaux dédiés au sectur de l'énergie. Le concours de l'AARHSE s'adresse en priorité aux disciplines suivantes : sociologie et histoire, mais s'intéresse aussi à d'autres discipline (géographie...). Les travaux en économie et droit ne rentrent pas dans le domaine du concours.