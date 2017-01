Résumé

Il s’agira lors de cette journée, de renouveler la connaissance d’un périodique à la fois connu et méconnu de la presse cinématographique française de l’après deuxième guerre mondiale afin d’enrichir l’histoire de la critique française, de la cinéphilie et des débats « de fonds » qui ont pu la nourrir dont certains eurent et ont encore des prolongements au-delà de l’existence même de l’écran français.