Après avoir été l’espace de l’exception autoritaire, le monde arabe est devenu, au premier semestre de 2011, celui des « révolutions ». Au leitmotiv de l’incapacité congénitale des pays arabes d’accéder aux délices démocratiques a succédé le discours sur les « printemps arabes » et l’effet de domino supposé de la « révolution tunisienne » qui, le 14 janvier 2011, avait chassé son « dictateur ». Aujourd’hui le bilan est maigre : la plupart des régimes autoritaires sont largement parvenus à museler les mouvements de protestation, Seule la Tunisie semble surnager et être engagée dans un processus de transition pactée entre les différents acteurs politiques. Dans une telle configuration, il s’agira de s’interroger sur les modalités du déploiement des relations entre la justice et le pouvoir politique ces dernières années en Algérie, au Maroc et en Tunisie, autrement dit dans des pays du Maghreb connaissant des dynamiques politiques divergentes. Pour analyser la recomposition et/ou la reproduction des rapports entre justice et politique, ce programme de recherche, s’articule autour de trois axes :

International symposium organized by the IRMC (CNRS, USR : 3077) and the Konrad Adenauer Foundation in Tunis

Argument

After years as a space of authoritarian exception, the Arab world became, in the first half of 2011, a space of "revolution". The persistent failure of Arab societies to accede to the promised rewards of democracy was replaced by talk of an "Arab Spring" and the supposed domino effect of the "Tunisian revolution" which, on January 14, 2011, overthrew its "Dictator". The outcome has proven meager at best: most authoritarian regimes have managed to muzzle protest movements. Only Tunisia seems to be staying afloat and engaged in a consensual process of transition, relaying and integrating various key political constituencies. Given such a configuration, we will examine the various modes by which relations of Justice and political power have been articulated in recent years between Algeria, Morocco and Tunisia, in other words, in Maghreb countries experiencing divergent political dynamics.

In order to examine the reconstruction and / or reproduction of relations between justice and politics, this research program will focus on three axes:

First, an analysis of the political rationale underlying the reform of justice; Second, the role of the legal professions in the functioning of justice over recent years, third, the trials that followed the fall of an authoritarian regime as well as a so called transitional justice focused on the political ambiguities arising from the implementation of a "justice of reconciliation" in the Maghreb.

