Annonce

L'historien fait toutefois toujours l'objet de controverses encore non résolues, qu'il s'agisse de caractériser sa méthode historique, son attitude religieuse, ses relations avec le nouveau pouvoir augustéen et son regard sur la vie politique romaine, ses choix de composition et de publication, ou encore les conditions de sa réception, dans cette période charnière entre la fin de la République et les débuts du Principat. Si la 1ère décade a été et reste à l'origine d'innombrables études, la 3 e et la 4 e décades sont encore peu explorées ; et la nature comme le nombre des Periochae restent encore inélucidés. Notre lecture de l'Ab Vrbe condita portepar ailleurs encore l'empreinte non négligeable des réceptions et des lectures successives qui, de Machiavel à Montesquieu, des manuels de version latine aux florilèges d'exempla, ont contribué à façonner nos représentations passées et présentes de l'histoire et de la société romaines, représentations qu'il convient d'interroger.

Argument

2017 will mark the 2000th anniversary of Livy's death. Three years after the celebration of Augustus' death, this conference will be the opportunity to review the various readings that current scholarship develop on Livy's works, and to question its transmission and impact on our past and contemporary representations of Rome's history and society.

Scholars are invited to focus on :

The structure of the Ab urbe condita : do the work's divisions into chapters, decades or books reflect Livy's composition ? What about the use and choice of sources ? How much were the composition and publication conditions modified throughout the writing process ? The transmission of the Ab urbe condit a : How was it transmitted, since Antiquity, throughout the centuries ? To what extent can we talk about the ''canonization'' of this work ? Which part did it play in historical studies during the XIXth and XXth centuries ? The narrative development : if we study the Ab urbe condita in the mirror of the rhetorical conception of historical writing in Antiquity, we have to question the connection between the historical narrative of events and truth. What are the methodological principles and issues of this narrative ? Livy and power : what are Livy's relations with the new imperial power ? More broadly, what is Livy's approach of the imperium romanum ?

Date and location

Date : October, 5-6.10.2017.

Duration : 2 days. The conference will take place at the University of Paris Ouest and at the Ecole Normale Supérieure in Paris.

Institutions

University Paris Ouest Nanterre (PHILLIA, ArScAn, THEMAM),

Ecole normale supérieure de Paris (Centre d’Etudes Anciennes et UMR AOROC) ;

University Paris-Sorbonne (Equipe EDITA).

Submission guidelines

The proceedings of the conference are intended to be published. Please send short abstracts (around 400 words) for papers of 20 minutes to

by the 31.03.2017.

The languages of the conference will be French, Italian, English, Spanish and German.

Accommodation will be specified later.

Organizers and scientific board

Charles Guittard,

Etienne Wolff,

Mathilde Simon,

Pauline Duchêne,

Marine Miquel

Contact : titelive.bimillenaire@gmail.com