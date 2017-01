Annonce

Argumentaire

Institut d’études avancées de Paris

Depuis sa publication anonyme en 1670, le Traité théologico-politique ne cesse pas d’interroger les interprètes en raison de la complexe stratification de réflexions épistémologiques, anthropologiques, éthiques, théologiques et politiques qui y trouvent place. La journée d’étude essaiera de jeter une lumière nouvelle sur les premiers chapitres du Traité (de I à VII), dans lesquels Spinoza analyse et redéfinit les notions clés de l’imaginaire théologique : la prophétie et les prophètes, l’élection, la loi, les rites, les miracles et l’interprétation de l’Écriture. Chaque intervenant enquêtera sur un chapitre de l’ouvrage et éclaircira une thématique particulière tout en tenant compte de l’architecture générale du Traité.

L’évènement s’inscrit dans un programme de lectures croisées du TTP, dont la première séance a eu lieu à Rome en décembre 2016 et la dernière se tiendra à l’ENS de Lyon en avril 2017. Trente spécialistes de la philosophie spinoziste ont accepté de donner leur contribution à ce projet.

Programme

Institut d’études avancées de Paris, 17 quai d’Anjou, 75004, 9h30

Présidence : Domenico Collacciani

9:30-10:15 Pierre-François Moreau (ENS Lyon), Préface

(ENS Lyon), Préface 10:15-11:00 Lorenzo Vinciguerra (Picardie), La prophétie et les prophètes

Présidence : Jacqueline Lagrée

11:15-12:00 Denis Kambouchner (Paris 1), Le théologico-politique entre Descartes et Spinoza : de la Lettre à Voët au TTP

(Paris 1), Le théologico-politique entre Descartes et Spinoza : de la Lettre à Voët au TTP 12:00-12:45 Theo Verbeek (Utrecht), Peut-on obéir la loi divine?’

Présidence : Pascal Sévérac

14:15-15:00 Henri Laux (Centre Sèvres),De la vocation des Hébreux. Questions sur l’interprétation du chapitre III du TTP

(Centre Sèvres),De la vocation des Hébreux. Questions sur l’interprétation du chapitre III du TTP 15:00-15:45 Nicola Marcucci (EHESS), Le possible nécessaire. Rites et récits dans le chapitre V du TTP

Présidence : Francesco Toto

16:00-16:45 Domenico Collacciani (ENS Paris), Les méthodes d’interprétation dans le chapitre VII

(ENS Paris), Les méthodes d’interprétation dans le chapitre VII 16:45-17:30 Céline Hervet (Picardie), Le nom des fruits, des oiseaux, des poissons (TTP VII; 11). Interpréter et penser le langage sur les débris de la langue

Inscription

L’inscription préalable est obligatoire, merci de vous enregistrer ici ou bien de vous adresser à domenico.collacciani@ens.fr