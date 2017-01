Annonce

Première « Rencontre Nationale des Doctorant-e-s en Philosophie » à l’Université de Strasbourg, (26, 27, 28 avril 2017)

Présentation de la rencontre



A l’Université de Strasbourg, les 26, 27 et 28 avril 2017, aura lieu la première « Rencontre Nationale des Doctorant-e-s en Philosophie ». Organisée par un groupe de doctorant-e-s en philosophie de l’Université de Strasbourg, cette rencontre a pour vocation de créer à l’échelle nationale une dynamique de dialogue et de réflexion collective entre doctorant-e-s en philosophie. Cet événement, inédit, répond à une volonté de compenser la tendance à l’isolement qui règne dans le milieu de la recherche en offrant un cadre d’expression et de débat aux doctorant-e-s en philosophie, et tout particulièrement à celles et ceux qui ne bénéficient pas des conditions matérielles et académiques qui contribuent généralement à l’intégration et à la participation au champ de la recherche philosophique.

A l’occasion de cette rencontre, que nous espérons être la première d’une longue série, nous nous interrogerons sur le thème : « Qu’est-ce que faire de la philosophie aujourd’hui ? ».La rencontre sera structurée autour de trois ateliers thématiques, qui seront animés chacun par plusieurs intervenant-e-s et laisseront une grande part à la discussion :

1. La fin de la philosophie (26 avril)

2. La question de l’enseignement (27 avril)

3. La fonction sociale de la philosophie (28 avril)

* A l’attention des responsables administratifs et académiques en philosophie *

Cette rencontre, organisée par des doctorant-e-s de la faculté de philosophie de l’Université de Strasbourg, sera soutenue et hébergée par l’Ecole doctorale des Humanités de Strasbourg (ED520) ainsi par le Centre de recherche en philosophie allemande et contemporaine (UE2326) de la Faculté de philosophie de Strasbourg.

Cet événement ayant vocation à toucher l’ensemble des doctorant-e-s en philosophie, nous nous permettons de vous demander de diffuser cet appel au sein des écoles doctorales, équipes, unités de recherches, départements et facultés auxquels des doctorant-e-s en philosophie sont susceptibles d’être rattaché-e-s. Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous confirmer la transmission de l’appel à vos doctorant-e-s, et de nous aider à le faire circuler rapidement et largement.

* A l’attention des doctorant-e-s en philosophie *

Nous encourageons tout particulièrement les personnes ayant peu d’occasion de participer à des colloques ou journées d’étude, dotées ou non d’une expérience d’enseignement, à nous envoyer des propositions de contribution. Les frais engagés par le déplacement seront pris en charge, pour tous les intervenant-e-s, par la faculté organisatrice et ses partenaires.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Pour toute proposition de contribution, merci de nous adresser

avant la date du 29 janvier 2017,

à l’adresse rencontrenationaledocphil@gmail.com :

1) un CV

2) une rapide présentation de l’intervention proposée (maximum 2000 signes ou caractères, sans compter les espaces). N’oubliez pas de préciser à quel atelier vous souhaitez participer (pour le détail des ateliers prévus, voir le programme en pièce-jointe).

N’hésitez pas à nous contacter directement pour toute question, à l’adresse suivante : rencontrenationaledocphil@gmail.com

L'équipe scientifique et organisatrice de la rencontre

Doctorant-e-s de la Faculté de philosophie de l'Université de Strasbourg et membres du Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine : histoire, problématiques, enjeux - EA 2326.