Troisième Edition du Colloque International de LAREMO sous le thème "Management et Culture : Regards Croisés" 26 - 28 Avril 2017 à l’Ecole Supérieure de Technologie de Casablanca

Présentation



Les nouvelles tendances du Management sortent de leur orientation classique de concentration sur des domaines de spécialité pour s’ouvrir sur la polyvalence des compétences où la dimension culturelle a pris une place centrale. La culture de management et le management de la culture sont deux aspects de recherche riches et diversifiés qui suscitent une réflexion particulière et qui génèrent un ensemble de questions émanant des changements dynamiques déclenchés et menés par les influences de la mondialisation des économies et de l’intensification de la concurrence du marché international.

La troisième édition du Colloque International sur le Management et la Culture sera organisée par le Laboratoire de Recherche en Management des Organisations (LAREMO) de l’Ecole Supérieure de Technologie, Université Hassan II-Casablanca. Cette manifestation scientifique vise à créer un espace de dialogue et d’échange entre académiciens et praticiens, chercheurs et professionnels, afin de mener une réflexion sur les tendances actuelles dans le domaine du Management et de la culture. Les participants seront amenés à débattre sur des thématiques du management et de la culture dans un contexte local et global. Ce colloque mettra en lumière des problématiques multidimensionnelles de cette thématique centrale tout en essayant de répondre aux questions relatives à la culture du management et au management de la culture au sein des entreprises nationales et étrangères.

Ce colloque se proposera de répondre à certaines questions telles que :

Culture : de quoi s’agit-il ?

Comment rapprocher adéquatement les interactions entre la culture et le management des organisations ?

Comment surmonter les défis multiculturels au sein des organisations ?

Quel est le rôle de la fonction Ressources Humaines dans le contexte multiculturel ?

La culture de l’entreprise peut-elle apporter des solutions au management culturel ?

Comment percevoir le management interculturel dans le contexte actuel de la mondialisation des compétences et des capitaux ?

Quels rôles et approches de la culture pour la conduite du changement organisationnel ?

Quels sont les nouveaux rôles et objectifs des managers dans le contexte du travail multiculturel ?

Le management du multiculturalisme dans l’enseignement universitaire : Quelles stratégies ?

Axes du Colloque

Enseignement supérieur et management du multiculturalisme et du plurilinguisme.

De la gestion de la diversité au management interculturel : Pratiques du management interculturel et rôles de la fonction Ressources Humaines.

L’Influence de la culture sur les pratiques managériales en Roumanie et au Maroc.

Mondialisation et multiculturalisme : Entreprises marocaines et expériences internationales.

La culture comme capital immatériel et vecteur de la conduite du changement.

Culture, politique et Management.

Ateliers du Colloque

Mondialisation et changements culturels.

Culture(s) et politiques managériales.

Plurilinguisme et multiculturalisme dans l’Enseignement et la pratique du Management.

Soumission des Communications

Les chercheurs et praticiens souhaitant participer activement à ce colloque doivent soumettre leurs propositions de communication en arabe, roumain, français, anglais, ou espagnol.

L’article complet ne doit pas dépasser 20 pages (y compris notes de bas de pages, bibliographie et figures) au format Word A4. Les tableaux et figures sont intégrés dans le texte, numérotés et présentés chacun avec un titre ;

Texte : police : Times New Roman 12. Interligne simple.

Marges : haut et bas : 2,5cm, droite et gauche : 2 cm

Titre : centré sur la largeur de la page, police Times 14, gras, majuscule.

Nom(s) de(s) auteur(s) : centré, police Times 12, normal, avec établissement et laboratoire d’affiliation, et adresse email.

Les propositions de communication doivent être envoyées en précisant clairement le thème à l’adresse email suivante : colloquelaremo17@estc.ma

Web page : http://www.departement-tm.estc.ma/index.php/recherche/colloque-2017

Citation des références bibliographiques (MLA) :

Article :

Auteur (s). "Titre de l'article." Titre du périodique Volume. Numéro (Année) : pages.

Article électronique

Auteur (s). "Titre de l'article." Titre du périodique Volume. Numéro (Année) : pages. Web. Date de consultation.

Article de journal

Auteur(s). "Titre de l'article." Titre du journal (Date Année) : Pages.

Article de journal électronique

Auteur(s). "Titre de l'article." Nom du site Web. Titre du journal, Date Année. Web. Date de consultation.

Chapitre dans un livre

Auteur(s) du chapitre. "Titre du chapitre." Titre du livre (Lieu d'édition : éditeur, Année) : Pages.

Livre

Auteur(s). Titre : sous-titre (Lieu d'édition : éditeur, Année) : pages

Livre électronique

Auteur(s). Titre : sous-titre. Édition. Source, Année. Web. Date de consultation

Les communications retenues seront publiées dans le 3ème volume des actes du colloque.

Possibilité de publication sur une revue internationale indexée pour les meilleures communications.

Calendrier à retenir

30 Décembre 2016 : date limite d’envoi des résumés de communication (300 mots + mots clés)

14 Janvier 2017 : réponse du comité scientifique

Fin Février 2017 : date limite d’envoi des communications définitives

15 Mars 2017 : retour de l’avis du comité scientifique

Fin Mars 2017 : date limite d’envoi des versions définitives corrigées pour publication

Comité d'organisation

Université Hassan II- Casablanca, Ecole Supérieure de Technologie, Laboratoire de Recherche en Management des Organisations (LAREMO) et le Centre d’Etudes Doctorales Droit, Economie et Gestion en partenariat avec L’Université Stefan cel Mare, Suceava – Roumanie

Adel FARTAKH, Professeur à l’ESTC.

Ahmed ACHAABAN, Professeur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines,Département d’Histoire Géographie, Université Hassan II, Casablanca.

Carmen NASTASE, Doyenne de la Faculté de Sciences Economiques etAdministrations Publiques, Université Ştefan cel Mare, Suceava, Roumanie.

Cătălina-Iuliana PÎNZARIU, Conseillère du Département de Langue et Littérature Roumaine et Sciences de la Communication, Université Stefan cel Mare, Suceava, Roumanie.

Claudia COSTIN, Directrice du Département de Langue et Littérature Roumaine et Sciences de la Communication, Université Stefan cel Mare, Suceava, Roumanie.

Driss BAAKIL, Professeur à la FSJES, Ain Sebaa-Casablanca.

Ismail EL HADDIOUI, Professeur à l’ESTC.

Jamal Eddine TEBAA, Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Hassan II- Casablanca.

Latifa FAHSSIS, Professeur à l’ESTC.

Lhoussain SIMOUR, Professeur à l’ESTC.

Luminiţa Elena TURCU, Doyenne de la Faculté de Lettres et Sciences de la Communication, Université Stefan cel Mare, Suceava, Roumanie.

Mariana LUPAN, Vice-Doyenne de la Faculté de Sciences Economiques et Administrations Publiques, Université Ştefan cel Mare, Suceava, Roumanie.

Mounir RIFI, Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie (ESTC), Université Hassan II- Casablanca.

Moussa YASSAFI, Professeur à l’ESTC.

Said MDARBI, Chef de département TM et Directeur LAREMO, ESTC.

Youssef MRABET, Professeur à l’ESTC.

Zoulal MANSOURI, Professeur à l’ESTC.

Doctorants LAREMO.

