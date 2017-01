Annonce

Missions confiées à l'agent

L'agent est chargé de la responsabilité administrative et de la coordination scientifique du Réseau Transition, dans une perspective transversale et interdisciplinaire. Il travaille en étroite collaboration avec le Responsable Scientifique du Réseau, les différents services internes et externes à l'université et les institutions partenaires du Réseau.

Description des activités

Création et animation du Réseau Transition

Poursuite de la structuration juridique initiée,

Poursuite de la structuration des compétences et de la mobilisation de la communauté d'enseignants chercheurs en Bourgogne Franche-Comté, des collectivités et des acteurs du monde socio-économique,

Co-organisation et suivi des évènements de valorisation et de vulgarisation des projets de recherche et des activités du Réseau Transition

Animation du Réseau Transition (veille et suivi des opérations)

Promotion et soutien à la recherche et l'innovation sur la transition

En collaboration étroite avec le Responsable Scientifique et la personne chargée de communication et des partenariats, le coordinateur est chargé :

de l'accompagnement et du montage des projets,

de l'élaboration des demandes de financements,

du développement des partenariats,

de la rédaction scientifique et administrative

de l'interface entre les chercheurs et les acteurs du monde socio-économique

Coordination de l'équipe

Sous la supervision du Réseponsable scientifique du Réseau Transition, le coordinateur organise les activités du personnel d'appui du Réseau Transition : chargé de communication et des partenariats, chargé de veille et éventuellement stagiaire.

Compétences souhaitées

Savoirs

Maîtriser les dispositifs de financement de la recherche locaux, nationaux et internationaux

Elaborer des réponses à appels à projets régionaux, nationaux et européens,

Elaborer les budgets

Connaître parfaitement les SHS, le milieu de la recherche en général, le fonctionnement des collectivités,

Connaître le cadre institutionnel et économique en région,

Connaître les outils de valorisation de la recherche,

Connaître globalement les disciplines scientifiques liées à la transition socio-écologique

Savoir-faire techniques et méthodologiques

Savoir gérer des projets collaboratifs,

Savoir mettre en oeuvre des qualités rédactionnelles,

Connaissances et intérêt pour les thématiques liées à la transition socio-écologique,

Savoir produire des documents de synthèse pour l'aide au pilotage et des supports pour décideurs,

Savoir mettre en place une stratégie de développement partenarial,

Savoir représenter une organisation et mettre en place des actions de relations publiques,

Maîtriser les outils informatiques,

Prospection,

Qualité de management

Savoir-être

Rigueur, organisation et efficacité

Autonomie

Ecoute et force de proposition et de suggestion

Esprit d'initiative et vision stratégique

Polyvalence

Capacités d'adaptation

Diplomatie

Curiosité

Diplôme souhaité

Master 2 avec expérience ou doctorat, sensibilisé aux spécificités de la recherche en sciences humaines et sociales

Rémunération

temps complet, ingénieur d'études 1er échelon (1713 euros brut) ou ingénieur de recherche 1er échelon (1920 euros brut) selon diplôme.

Poste à pourvoir au : 1er février 2017 pour une durée de six mois (renouvelable).

Modalités de soumission

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un curriculum vitae sont à adresser par message électronique à : direction.mshdijon@u-bourgogne.fr

Date limite de réception des candidatures : le 18 janvier 2017 - 16h

Poste ouvert aux personnes valides ou en situation de handicap