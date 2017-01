Annonce

Área Científica

História Moderna – Séculos XV a XVIII

Requisitos de admissão

A bolsa é destinada a Licenciados. O(a)s candidato(a)s deverão possuir licenciatura em História ou equivalente; conhecimentos aprofundados em Paleografia Moderna; experiência de trabalho em arquivos e bibliotecas; experiência consistente de trabalho em bases de dados relacionais e folhas de cálculo; interesse no trabalho em equipa e na investigação.

Plano de trabalhos

investigação em arquivo e bibliotecas; leitura paleográfica; preenchimento e gestão de base de dados; colaboração em projectos de História Digital; colaboração na organização de eventos.

Legislação e regulamentação aplicável

A concessão da Bolsa de Investigação será realizada mediante a celebração de um contrato entre a Universidade de Évora e o bolseiro, nos termos do Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade de Évora (Ordem de Serviço nº1/2011), Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica (Lei nº40/2004 de 18 de Agosto) e de acordo com a legislação e Regulamento de Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos da FCT.

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt

Local de trabalho

O trabalho será desenvolvido no(a) CIDEHUS – Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, sob a orientação científica de Professora Doutora Mafalda Soares da Cunha.

Duração da(s) bolsa(s)

A bolsa terá a duração de 3 meses, com início previsto em Fevereiro de 2017. O contrato de bolsa poderá ser renovado, até ao términus do projeto estratégico do CIDEHUS em curso.

Valor do subsídio de manutenção mensal

O montante da bolsa corresponde a 745,00 €, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País (http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores), sendo os pagamentos efectuados mensalmente, através de cheque ou transferência bancária.

Métodos de selecção

Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes:

1ª fase - avaliação curricular;

2ª fase - entrevista com leitura de extractos de manuscritos entre os séculos XVI e XVIII

1ª fase:

a) serão excluídos os candidatos que não fizerem prova de licenciatura em História ou equivalente;

b) serão excluídos os candidatos que não provem ter conhecimentos de Paleografia Moderna;

c) Na apreciação curricular far-se-á a média aritmética da valoração alcançada nos seguintes itens:

- média de licenciatura (com mais um ponto por cada valor, sempre que for igual ou superior a 14 valores, assim 14 tem 1, 15 tem 2, 16 tem 3 e assim sucessivamente)

- valor numérico da nota da disciplina de Paleografia, Paleografia Medieval, Paleografia Moderna ou equivalente.

- experiência de trabalho de arquivos e bibliotecas, numa escala de 1 a 10.

- publicações / comunicações – usar-se-á uma escala de 1 a 5 para cada publicação / comunicação.

d) transitam para a 2ª fase os cinco candidatos melhor classificados

2ª fase:

Na 2ª fase far-se-á a média aritmética da pontuação alcançada na 1ª fase e nos seguintes itens:

a) Leitura paleográfica (classificação de 1 a 10)

b) Entrevista (curriculum, motivação, experiência de arquivo e de informática - classificação de 1 a 10)

Composição do Júri de Selecção

Presidente: Prof.ª Doutora Mafalda Soares da Cunha

1.º Vogal – Doutora Graça Almeida Borges

2.º Vogal – Doutor João Paulo Salvado

1.º Suplente – Prof.ª Doutora Laurinda Abreu

2.º Suplente – Prof.ª Doutora Antónia Fialho Conde

Forma de publicitação/notificação dos resultados

Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada alfabeticamente afixada em local visível e público do Palácio do Vimioso – CIDEHUS, sendo todos os candidatos aprovados notificados através de e-mail.

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas

O concurso encontra-se aberto no período de 18 de janeiro a 5 de fevereiro de 2017 e os resultados da selecção serão publicados até ao dia 13 de Fevereiro de 2017.

As candidaturas devem ser formalizadas por carta ou e-mail, acompanhada dos seguintes documentos: Curriculum Vitae, Certidão de licenciatura com descriminação das classificações, Carta de Recomendação e Carta de motivação.

As candidaturas deverão ser remetidas por correio ou e-mail para:

Prof.ª Doutora Mafalda Soares da Cunha

CIDEHUS - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora

Palácio do Vimioso

Largo do Marquês de Marialva, n.º 8

Apartado 94

7000-809 ÉVORA

e-mail: cidehus@uevora.pt