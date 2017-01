Résumé

Qu’elle s’habille de métaux précieux, d’ivoire, de cuir estampé, ou simplement de parchemin, la reliure apparaît avec le codex et forme l’enveloppe du livre tout à la fois protectrice et annonciatrice du texte qu’elle recouvre. Support de l’expression de toutes les écoles artistiques, la reliure constitue aujourd’hui un espace d’expression d’une grande liberté. Pour les curieux et les amateurs, comme pour les initiés ou les professionnels des métiers du livre qui souhaitent mieux connaître l’histoire de la reliure, la Bibliothèque de l’Arsenal propose un cycle de conférences illustrées, dispensées par des spécialistes.