Résumé

Le Forum mondial de médiation (FMM) est une organisation internationale sans but lucratif au service des médiateurs de tous les continents, fondée sur l'interdisciplinarité. La mission du FMM est le développement et l'échange de connaissances, d'informations et de compétences dans tous les secteurs d'activités de la médiation, notamment à travers les conférences internationales qu'il organise régulièrement depuis 15 ans.