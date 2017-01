Résumé

Cette journée d'étude portera sur l’histoire transnationale des relations et échanges franco-britanniques au XVIIIe siècle. Nous aborderons les thèmes des échanges culturels, intellectuels, politiques et économiques entre la France et la Grande-Bretagne, dans le but de dresser un bilan des nouvelles approches historiographiques, tout en tentant de contribuer à l’élargissement de ce champ florissant de recherches. L’atelier sera transnational en pratique aussi : il réunira en effet des spécialistes d’Amérique du Nord et de la Grande Bretagne, ainsi que des historiens français.