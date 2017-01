La démarche de ce séminaire est de réinterroger la complexité du rapport organique / technologique au travers l'étude et l'analyse des expériences singulières liées à l'utilisation de différentes techniques d'assistance au corps telles que les prothèses, fauteuils, assistances robotiques et informatiques. L'enjeu principal de ce séminaire est d'ouvrir des fenêtres de discussions sur les diverses expériences avec ces différentes technologies à partir de la notion de terrain, de vécus subjectifs et dans une approche transdisciplinaire aux croisements de la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, l'éthique, l'ingénierie robotique, la médecine et les sciences de la santé.